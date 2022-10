Za konec dvojna zmaga Slovenk

Vrhunska slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je s prepričljivo zmago na finalu velike nagrade FIS v Klingenthalu le še potrdila lovoriko v tem tekmovanju. Njen uspeh je z drugim mestom dopolnila reprezentančna kolegica Ema Klinec.

Bogatajeva je bila tokrat razred zase. S skokoma, dolgima 130,5 in 131 metrov, je bila najdaljša v obeh serijah. Drugouvrščeno Klinčevo je ugnala kar za 27,9 točke. Tretjega mesta se je veselila Nemka Selina Freitag (123 m in 124 m). Tik pod odrom je obstala Japonka Juki Ito (126 m in 116 m), peta pa je bila Nemka Katharina Althaus (118,5 m in 119 m).

Rezultati ženske tekme za veliko nagrado v Klingenthalu: 1. Bogataj 225,5 (130.5, 131), 2. Klinec (obe Slo) 197,6 (118, 126), 3. Freitag (Nem) 196,6 (123, 124), 4. Ito (Jap) 187,1 (126, 116), 5. Althaus (Nem) 186,7 (118.5, 119), 6. Bjørseth (Nor) 177,4 (120, 114), 18. Vtič 123,8 (106.5, 101.5), 21. N. Prevc 120,0 (107, 102.5), 23. Komar 117,2 (106.5, 99), 24. Bodlaj (vse Slo) 105,2 (100.5, 102.5).

Točke so osvojile tudi preostale štiri Slovenke. Maja Vtič je zasedla 18. mesto, tri mesta za njo se je uvrstila Nika Prevc, Katra Komar in Taja Bodlaj pa sta preizkušnjo končali na 23. oziroma 24. mestu.

Končni vrstni red (5/5): 1. Bogataj 460, 2. Križnar (obe Slo) 240, 3. Pagnier 209, 4. Clair (obe Fra) 168, 5. Althaus (Nem) 150, 9. N. Prevc 120, 13. Klinec 80, 18. Komar 67, 23. Bodlaj 55, 27. Vtič 49, 52. Repinc Zupančič (vse Slo) 6.

Ob 16.05 se bo začela še zadnja moška tekma za veliko nagrado 2022.