Za Žana Kranjca mlaj, nova pogodba in torta

Za najuspešnejšim slovenskim veleslalomistom Žanom Kranjcem je odličen začetek sezone. Na uvodni tekmi v Söldnu je zaostal zgolj za najboljšim smučarjem minule zime Švicarjem Marcom Odermattom. Ta teden je vstopil v četrto desetletje. Ob 30. rojstnem dnevu, praznoval ga je v torek, so mu doma postavili mlaj, na smučarski zvezi pa sta ga čakali nova pogodba in torta. Leto 2022 je odličnemu alpskemu smučarju prineslo življenjski prelomnici. Februarja je osvojil svojo prvo kolajno na največjih tekmovanjih, veleslalomsko olimpijsko srebro, 15. novembra pa je vstopil v četrto življenjsko obdobje.

Ob jubileju so mu doma postavili mlaj. Kot je dejal, bo praznovanje prestavil na čas po koncu zime. Kljub zelo dobremu začetku sezone čas za praznovanje še ni napočil. Že decembra ga čakajo trije veleslalomi, najprej 10. decembra v Val d'Iseru in nato še dva v Alta Badii 18. in 19. decembra. Ta teden si je vzel premor med treningi in ga izkoristil za prihod na sedež Smučarske zveze Slovenije, kjer je s svojim dolgoletnim pokroviteljem slovensko energetsko družbo Petrol še za dve leti podaljšal sodelovanje. Kot prijazen obraz te družbe bo še naprej nosil Petrolovi rdečo kapo in smučarsko čelado. Po podpisu pogodbe in rokovanju s predsednico uprave Nado Drobne Popović pa mu je domača zveza pripravila presenečenje v obliki torte. Kranjec je Petrolov sponzoriranec že 12 let, s čimer ima tudi najdaljši sponzorski staž pri tej družbi, upoštevajoč osebna sponzorstva.

Kranjec je tudi osrednja zvezda nove akcije Smučarski centi, v kateri sta moči združili smučarska zveza in domača družba. Dobrodelna akcija je zaživela v začetku tedna. V okviru akcije lahko vsak ljubitelj smučanja ob nakupu na Petrolovih prodajnih mestih z zaokroženim zneskom navzgor podpre mlade smučarske upe. Do 31. marca 2023 tako lahko kupci ob plačilu na Petrolovih servisih znesek svojega nakupa zaokrožijo do naslednjega polnega evra, pri čemer bodo razliko namenili otroškim in mladinskim programom SZS.

Sezono je v Söldnu odprl z drugim mestom. FOTO: instagram

Denar pravilno obračati

»Po Söldnu smo naredili že veliko treningov in sem s formo zelo zadovoljen. Smučam dobro in upam, da nadaljujem v tej smeri in upam na čim boljšo sezono. Imamo sestavljen okvirni plan do naslednjih tekem. Sedaj smo ves čas trenirali v Val Senalesu v Italiji, zdaj pa upamo, da bomo lahko odšli tudi na druga smučišča. Misli mi med treningom včasih zaidejo tudi na svetovno prvenstvo, večinoma pa na naslednjo tekmo,« je o svoji trenutni pripravljenosti in željah do konca sezone povedal Kranjec.

Zelo je zadovoljen, da je sezono odprl s stopničkami. »Lažje je, ko dobro začneš, takšen rezultat ti da mirnost, veš, da si nekaj že naredil. Dobro je, da sem dobil potrditev, da sem lahko med najboljšimi, ampak na koncu je vsaka tekma zase, spet se moraš osredotočiti na treninge, potem na tekmi ne smeš zaspati. Zagotovo pa je lažje,« je dejal Kranjec.

»Vedno je lepo imeti pokrovitelja na čeladi. Športniki in smučarji si med kariero moramo najti pokrovitelje, da izkoristimo dobre rezultate, privarčujemo nekaj denarja, da mi bo mogoče lažje za čas po koncu kariere. Pametno je ta denar znati pravilno obračati, da izkoristiš ta trenutek kot vrhunski športnik,« je prepričan Kranjec, ki se zaveda, da se športna kariera lahko tudi hitro konča. Gre za dodatno finančno spodbudo, ob tem, da mu zveza nudi vse potrebno za sezono in program.