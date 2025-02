V pričakovanju norega vzdušja na Pokalu Vitranc

Samo še nekaj dni nas loči od težko pričakovanega smučarskega slovenskega praznika, ki nam je v preteklosti postregel že s številnimi smučarskimi vrhunci: v soboto, 1., in v nedeljo, 2. marca, bo na sporedu legendarno smučarsko tekmovanje za Pokal Vitranc, ko se bodo najboljši smučarji spopadli najprej v veleslalomu in nato v nedeljo še v slalomu. To bo nova priložnost tudi za številne navijače, da si bodo lahko od blizu ogledali eno atraktivnejših tekmovanj v alpskem smučanju in napet boj s stotinkami. Med favoriti bo tudi naš najboljši veleslalomist Žan Kranjec – se mu bo letos vendarle uspelo prebiti na zmagovalni oder na domači tekmi?

Bogat program za še bolj noro vzdušje

Prav tako se bodo obiskovalci lahko srečali z našim nekdanjim smučarskim junakom Štefanom Hadalinom, ki bo na Pokalu Vitranc v vlogi ambasadorja zavarovalnice Generali. Med drugim bo javnosti odprl vrata v zakulisje priprave proge, jo popeljal na ogled postavitve, med tekmovalce na startu, predstavil pa bo tudi kakšnega zanimivega gosta in pestro dogajanje v cilju.

Navsezadnje pa se bo družil tudi z navijači na »levjesrčnem prestolu«. Njegova prisotnost bo zagotovo še dodatno obogatila dogodek in obiskovalcem omogočila edinstveno izkušnjo.

Ves dan in večer bo napolnjen z zabavo, glasbo in nepozabnimi doživetji. Obiskovalce bodo navduševali Fehtarji in Natalija Verboten, najmlajši bodo uživali v pustnih animacijah in poslikavah, pestro dogajanje pa bodo dopolnili še številni drugi zanimivi dogodki.

Program 28. februar2025 18:00 Sestanek vodij ekip in žrebanje (Hotel Kompas) 1. marec2025 09:30 Veleslalom 1. tek (Tekmovalna proga Podkoren) med tekoma: Zabava s Fehtarji (Ciljna arena Podkoren) 12:30 Veleslalom 2. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 14:00 Podelitev pokalov najboljšim 3 veleslalomistom (Ciljna arena Podkoren) 17:00 Sestanek vodij ekip (Hotel Kompas) 16:00 Največji slovenski Après ski (Trg zmagovalcev) 16:00 Pustovanje za otroke z animacijo, poslikavo, krofi (Trg zmagovalcev) 18:00 Aktualova Galama & Petkova pumpa z gosti in žrebanje ˝Meet and Greet (Trg zmagovalcev) 19:00 Žrebanje startnih številk za nedeljski slalom (Trg zmagovalcev) 19:30 Največji slovenski Après ski DeeJay Time Back in Time Carnival z gosti: Karma, Groove Coverage (Trg zmagovalcev) 2. marec 2025 09:30 Slalom 1. tek (Tekmovalna proga Podkoren) med tekoma: Zabava z Natalijo Verboten (Ciljna arena Podkoren) 12:30 Slalom 2. tek (Tekmovalna proga Podkoren) 14:00 Podelitev pokalov najboljšim 3 slalomistom (Ciljna arena Podkoren)

Generali s svojo prisotnostjo na Pokalu Vitranc ne le podpira vrhunski šport, ampak tudi spodbuja zdravo in varno športno udejstvovanje ter krepi športno kulturo v Sloveniji. Pridružite se jim 1. in 2. marca 2025 v Podkorenu in doživite ta izjemni športni dogodek v vsej njegovi veličini.

Od Pokala Vitranc do mladih talentov

Slovenci smo tradicionalno močno vpeti v alpsko smučanje in vse od zlatih časov Bojana Križaja naprej navijamo za naše smučarske reprezentante. Vijuganje po belih strminah je v našem DNK, smučanje je že leta tudi ena najbolj priljubljenih vrst rekreacije, s katero vzdržujemo formo.

V zavarovalnici Generali imajo močan posluh za športne talente in razumejo, da je za dobre rezultate potrebna tudi dobra finančna spodbuda.

Zavarovalnica je tako že vrsto let trden steber slovenske alpske smučarske reprezentance. Kot dolgoletni sponzor slovenskim alpskim smučarjem omogoča, da se posvetijo svoji strasti in dosegajo izjemne rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Posebno podporo namenjajo tudi ta čas naši najboljši slovenski smučarki Andreji Slokar, ki je s svojimi dosežki in predanostjo lahko velik vzor mladim generacijam smučarjev in navdušencev po vsej Sloveniji.

Kako močno razumejo življenje in izzive, ki jih na svoji poti srečujejo vrhunski športniki, dokazuje tudi dejstvo, da s Štefanom Hadalinom nadaljujejo sodelovanje tudi po njegovem zaključku tekmovalne kariere.

Generali pa ne podpira le posameznih športnikov, saj kot zlati sponzor Pokala Vitranc, ene najprestižnejših tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, prispeva k organizaciji in izvedbi te pomembne športne prireditve. S svojo podporo zagotavlja, da ta dogodek ostaja na najvišji ravni, in hkrati prispeva k promociji Slovenije kot odlične destinacije za zimske športe.

Podpora športu in zdravemu življenjskemu slogu

Finančna podpora športnikom je le del ciljev, ki jih Generali želi doseči s podporo športu. Njihovo pomembno poslanstvo je namreč tudi širjenje vrednot, kot so vztrajnost, pogum in športni duh, zato ne le spodbuja vrhunske športnike, ampak tudi navdihuje širšo javnost, da se ukvarja s športom in sledi zdravemu načinu življenja.

Zavarovalnica Generali s svojo podporo in sponzorstvom dokazuje, da je resnično predana razvoju slovenskega športa, saj verjame v moč športnih dosežkov pri ustvarjanju pozitivne in zdrave družbe. Pokal Vitranc in uspehi slovenskih alpskih smučarjev so le delček v mozaiku, ki ga Generali pomaga sestavljati s svojo vizijo in predanostjo športu.

Tako s podporo Fundacija Gorana Dragića, prenovo košarkarskih igrišč po Sloveniji in organizacijo poletnih košarkarskih kampov za otroke iz socialno šibkejših okolij omogočajo, da mladi preživijo aktivne in nepozabne počitnice. Vlagajo tudi v kolesarske upe v Pogi Team UAE Generali in Pika Teama iz Kolesarskega društva Rog. Prav tako so diamantni sponzor Ljubljanskega maratona, največje tekaške prireditve v Sloveniji, ki spodbuja širšo javnost k udeležbi v teku in s tem k zdravemu načinu življenja.

Zavarovalnica Generali s svojimi projekti in pobudami dokazuje, da je resnično predana spodbujanju zdravega in varnega načina življenja. Njihova podpora rekreativnim športnikom in mladim športnim talentom je ključna za razvoj športne kulture v Sloveniji. S tem ne le prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu, ampak tudi k razvoju športnih vrednot in varnega športnega udejstvovanja, kar je izjemno pomembno za celotno družbo.

