Žan Kranjec po smrti očeta zapustil priprave v Reiteralmu

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je po četrtkovi smrti očeta prekinil proces priprav na naslednje preizkušnje svetovnega pokala konec prihodnjega tedna v Alta Badii v Italiji.



»Včeraj se je smrtno ponesrečil oče trenutno najboljšega slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca. Osemindvajsetletnik je takoj prekinil proces treninga in se iz Reiteralma vrnil domov,« so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.



Kranjec je na začetku meseca na prvem od dveh veleslalomov v Santa Caterini osvojil prve stopničke v tej sezoni. Slovenski veleslalomski as je v soboto po vodstvu v prvi vožnji v finalu zaostal zgolj 12 stotink sekunde za Hrvatom Filipom Zubčićem za drugo mesto.



Drugi veleslalom v Santa Caterini, ki so ga zaradi vremena izpeljali v ponedeljek, je končal na 19. mestu.

Pred Kranjcem sta zdaj ključni tekmi, na katerih lahko naredi razliko v primerjavi s konkurenco, Alta Badia 20. decembra in Adelboden z dvema veleslaloma 8. in 9. januarja. Januarja lani je Kranjec osvojil prestižno zmago v Adelbodnu, ko je za premierno zmago pod Bernskim višavjem ugnal prav Zubčića. Leži mu tudi Alta Badia, kjer je bil dvakrat tretji.



Kranjec ima po štirih tekmah 134 točk za sedmo mesto v skupnem seštevku, sedmi je tudi v seštevku discipline. Na prvem mestu skupnega seštevka se je Švicar Marco Odermatt z 240 točkami izenačil s Francozom Alexisom Pinturaultom. Odermatt, ki je bil na stopničkah na vseh treh veleslalomih od začetka sezone, je vodilni v seštevku discipline.



V sezono slovenskega veleslalomskega asa, ki je v sezoni 2019/20 po zmagi v Adelbodnu prvič oblekel rdečo majico vodilnega v posebnem veleslalomskem seštevku, je zarezala družinskega tragedija. Kranjec je minulo sezono, po tem ko sta zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla dva veleslaloma, končal kot četrti veleslalomist sezone.

