Zaradi sestre Nike je že potočil nekaj solz, zaradi sebe jih verjetno še bo

V nadaljevanju preberite:

V nasprotju s sestro Niko Prevc, ki je v petek navdušila še z zmago na veliki skakalnici v Trndheimu in tako poskrbela za zgodovinski prvi ženski dvojček posamičnih zlatih lovorik na nordijskih SP, njen najmlajši brat Domen Prevc ni bil v krogu favoritov. Po turbulentnem štartu v sezono, ko je doživel tudi spektakularna in grda padca v Lillehammerju in Titisee-Neustadtu, se je začel počasi »sestavljati« šele med novoletno turnejo, toda zaradi 17. mesta v skupni razvrstitvi za svetovni pokal njegove delnice pred vrhuncem predolimpijske zime 2024/25 niso kotirale prav visoko.

A sam je vseskozi verjel vase. Že pred odhodom na Norveško nam je, denimo, v pogovoru samozavestno zaupal, da je na večji napravi v Trondheimu zagotovo sposoben poseči po vidnejši uvrstitvi. Z odličnimi skoki na treningih in v kvalifikacijah, v katerih je opozoril nase s tretjim mestom, si je dodatno (o)krepil zaupanje vase in nato dokazal, da njegove besede iz intervjuja še zdaleč niso bile izvite iz trte ...