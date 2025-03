Preobrat v aferi: Norvežani priznali krivdo, direktor šokiran nad razkritji

Da se v Trondheimu obeta pravi škandal, se je napovedovalo že pred včerajšnjo tekmo na veliki skakalnici na nordijskem SP, pred katero je poljski novinarski kolega objavil posnetke, na katerem je videti, kako Norvežani pred očmi svojega glavnega trenerja Magnusa Breviga predelujejo že čipirane tekmovalne drese. To seveda ni dovoljeno. Zaradi manipulacij so po tekmi diskvalificirali Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga. Naslova svetovnega prvaka se je veselil Domen Prevc.

Potem ko so v domačem taboru sprva zanikali krivdo, rekoč, da so pripravljali kombinezone za zadnji ciklus preizkušenj v svetovnem pokalu, so se na današnji novinarski konferenci popoldne vendarle posuli s pepelom. »Spremembe na dresih smo opravili, čeprav smo vedeli, da to ni v skladu s pravili. Dejansko smo goljufali. Želeli smo prelisičiti sistem, kar seveda ni sprejemljivo,« je priznal športni direktor Jan Erik Aalbu, ki ni želel imenovati odgovornih za škandal.

Breviga na novinarski konferenci ni bilo, ker naj bi že odpotoval v Oslo, kjer se bo v četrtek nadaljevala sezona v svetovnem pokalu. »Razočarali smo vse, ki imajo radi smučarske skoke. Rad bi se opravičil drugim reprezentancam, prirediteljem in navijačem. Še sam sem šokiran nad temi razkritji,« je povedal Aalbu in večkrat ponovil, da sam ni vedel, kaj se je dogajalo v šivalnici.

Kljub temu je prevzel odgovornost za škandal. »To je bilo neumno in lahko se le opravičim. Zagotovo bo imelo to posledice,« je še dejal športni direktor za smučarske skoke v norveški reprezentanci, zoper katero so odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) že uvedli preiskavo.