Zmaji močnejši na ledu, končno pa tudi ob njem

Sredi poletja so se uradno začele priprave za novo hokejsko sezono tako v Ljubljani kot tudi na Jesenicah. V Olimpijinem taboru načrtujejo napad na neposredno uvrstitev v končnico ICEHL. Katere so najvidnejše okrepitve med zmaji? Kaj je posebej razveselilo kapetana Žigo Pavlina ob ledeni ploskvi? Kakšno željo ima glede slovenske reprezentance Olimpijin trener Upi Karhula? In kakšni so prvi vtisi ob prihodu novega finskega stratega na Jesenice?