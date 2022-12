Zupančič razkril, kaj vse je hromilo njegove varovanke

Najboljše smučarske skakalke na svetu bodo silvestrsko turnejo odprle v Beljaku, kjer bodo danes (14.15) na sporedu kvalifikacije za prvo od dveh preizkušenj, ki se bo jutri prav tako začela ob 14.15. V četrtek bo na srednji napravi v tako imenovani Alpski areni (HS-98) še druga tekma, nakar se bo karavana preselila na Ljubno ob Savinji, kjer bosta v soboto (16.00) in nedeljo (16.30) še preostali dve preizkušnji za »zlato sovo«.

Glavni trener slovenske ženske vrste Zoran Zupančič je v Avstrijo odpeljal Uršo Bogataj, Emo Klinec, Katro Komar, Niko Križnar, Niko Prevc in Majo Vtič. »Sezone nismo začeli po pričakovanjih, toda v Titisee-Neustadtu nam je šlo nazadnje bolje. Po zaslugi Urše Bogataj smo dočakali prve stopničke, tako da je led zdaj prebit. Upam, da je vrgla iskrico in da bo ogenj zdaj zagorel,« se Zupančič nadeja, da jim bo poslej lažje.

Toda obenem se zaveda, da uvrstitev med najboljšo trojico ni mogoče začeti nizati kar s »pritiskom na gumb«. »Na zadnjih treningih smo izboljševali stvari, pri katerih nam je malo škrtalo, pri čemer imam v mislih rezerve pri tekmovalnih dresih, zaletni hitrosti in posledično tudi v tehniki. Smuči smo še enkrat poslali na obdelavo v tovarno in upamo, da bodo zdaj boljše. Ko smo namreč posegali po najvišjih uvrstitvah, so bila namreč naša dekleta pogosto tudi med najhitrejšimi,« je pojasnil Zupančič.

Zoran Zupančič zaupa svojim varovankam. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Skakalnica v Beljaku malenkost posebna

Kot je razkril, so se v zadnjem obdobju precej spopadali z zdravstvenimi težavami. »Lani smo se zaradi novega koronavirusa bolj skrivali, letos pa ... Zlasti Nika Križnar je bila dosti odsotna; najprej zaradi poškodbe gležnja, ki so ji sledili še bolezni. Zaradi tega ji manjka kar nekaj treninga. Seveda se to takoj ne bo pokazalo, upam, da tudi pozneje ne. Zbolela je tudi Maja Vtič. Največ lahko dajo na tekmah od sebe zdrave tekmovalke, takšne in drugačne težave pa nas hromijo,« je razložil glavni trener naše ženske reprezentance in za skakalnico v Beljaku dejal, da je malenkost posebna, vendar kljub vsemu ne tako kot, denimo, ljubenska, za katero je po njegovih besedah dobro, da se jo pred tekmo prespi.

Katra Komar bo poskušala na silvestrski turneji izvleči kar največ. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Kakorkoli že; »zlato sovo« brani Avstrijka Marita Kramer, ki je pred letom dni v boju za skupno zmago na premierni silvestrski turneji za 4,2 točke ugnala drugouvrščeno Niko Križnar, na tretjem mestu pa je pristala Japonka Sara Takanaši.