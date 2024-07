Bolje pripravljeni za prihodnje energetske krize

Medijska hiša Delo danes začenja večmesečno poslovno kampanjo Energetika 2024 z naslovom Energetski prehod in cena elektrike – izziva za konkurenčnost. Kampanja se bo končala v sredo, 16. oktobra, s poslovno konferenco v Ljubljani.

V poslovni kampanji bomo od danes vsako soboto na straneh te rubrike predstavljali tematike, povezane s prihodnostjo energetike v Sloveniji in celotni EU. Spremljali bomo razprave in strateške odločitve, ki bodo narekovale, kako se bo regija spopadala z energetskimi izzivi. Osredotočali se bomo tudi na ključna vprašanja, kot so uresničevanje ukrepov za večjo energetsko samopreskrbo Slovenije, iskanje rešitev, ki so hkrati koristne za elektroenergetski sistem in ekonomsko vzdržne, ter razvoj in integracija novih tehnologij.

Eno ključnih vprašanj je, ali je jedrska energija idealna kombinacija z obnovljivimi viri energije. Jedrska energija omogoča zmanjšanja emisij ogljika, hkrati pa zagotavlja zanesljivo preskrbo z energijo, ki je ključna za stabilnost elektroenergetskega sistema. Poleg tega se bomo ukvarjali z izzivi, ki jih prinaša zeleni prehod, zlasti pri umeščanju energetske infrastrukture v prostor. Sodobne tehnologije omogočajo boljšo učinkovitost, optimizacijo in upravljanje energetskih sistemov, kar je lahko koristno tako za gospodarstvo kot raziskovalne institucije. Vendar je treba pri tem upoštevati tudi kibernetsko varnost. Raziskali bomo še ključne teme, ki bodo oblikovale prihodnost energetike v Sloveniji in EU, da bi razvili trajnostne, varne in gospodarsko učinkovite energetske rešitve za prihodnost.

Govorili bomo tudi o potencialu tehnologij hrambe in transporta vodika, ki pomenijo obetaven razvoj v prizadevanjih za čistejšo energijo. V pričakovanju nacionalne strategije uporabe vodika bomo predstavili projekte za vodik in povezovanja za razvoj vodikovih tehnologij. Pregledali bomo tudi aktivnosti za zagotavljanje zanesljive preskrbe s plinom in razogljičenje plinskega sistema.

Reforma trga EU z elektriko

Naj spomnimo, da so konec maja države članice EU potrdile reformo trga EU z elektriko, ki naj bi zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije, spodbuja pa tudi uporabo jedrske energije. Države članice EU so potrdile tudi spremembe na plinskem trgu. Potrošnikom bo reforma delovanja evropskega trga elektrike – to sestavljata uredba in direktiva – zagotovila pravico do pogodb s fiksno ali dinamično ceno ter večji dostop do informacij o drugih možnostih. Članice EU bodo dobaviteljem lahko tudi prepovedale ustavitev dobave elektrike ranljivim odjemalcem. Poleg tega reforma opredeljuje pogodbe za razliko, ki bodo dovoljene pri vseh investicijah v nove zmogljivosti za proizvodnjo elektrike bodisi iz obnovljivih virov bodisi jedrske energije.

Navedli so še, da naj bi bila EU z novimi pravili bolje pripravljena na prihodnje energetske krize. Tako bo EU ob zelo visokih cenah in pod posebnimi pogoji lahko razglasila krizo v posamezni regiji ali celotni EU. To pomeni, da bodo države članice lahko začasno določile cene elektrike za majhna in srednje velika podjetja ter energetsko intenzivno industrijo.