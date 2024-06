Kristian Ruby: Gradnja obnovljivih virov ob varovanju narave je mogoča

V nadaljevanju preberite:

V Evropski uniji je degradiranih 80 odstotkov naravnih habitatov, podnebne spremembe pa še pospešujejo krčenje življenjskih okolij ter redčijo vrste rastlin in živali. Zato so v združenju proizvajalcev elektrike Eurelectric pripravili priročnik za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in razgradnjo elektrarn in omrežij, ki pomagajo blažiti podnebne spremembe, hkrati pa ohranjajo biotsko pestrost.

O novem priročniku, s katerim Eurelectric tudi evropski politiki predlaga novi pogled na umeščanje elektrarn na obnovljive vire in jedrskih elektrarn, investitorjem pa nalaga odgovornost za naravo. Kristian Ruby, generalni sekretar Eurelectrica, pravi, da je vse mogoče.

Upoštevanje biotske pestrosti je bilo precej spregledano ob ciljih za hitro razogljičenje energetike. Kaj je elektrarna 2.0?

Ko so se začele debate o neto brezogljičnosti do leta 2050, smo ugotovili, da moramo vsaj v elektroenergetiki zgraditi ogromno novih čistih virov, obnovljivih in v nekaterih državah tudi jedrskih, da bomo lahko dosegli te cilje. Dogaja pa se, tudi v Sloveniji, da projekti obnovljivih virov pogosto obtičijo v postopkih za umeščanje v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj.