Energetska revolucija ali raje počasnejša evolucija

V nadaljevanju preberite:

Rolls Royce ni nov v proizvodnji malih reaktorjev, saj jih že 70 let proizvaja za britansko mornarico, je povedal Alexis Honner iz družbe Rolls Royce SMR. V civilni rabi pa je v podobnem položaju kot večina drugih zahodnih razvijalcev modelov malih modularnih reaktorjev. Njihovi modeli še niso šli skozi zelo zahtevne in natančne postopke certificiranja. Slovenija se še dejavno ukvarja s projektom druge jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), ostaja pa odprta za razvoj malih reaktorjev.

»Slovenija se bo podobno kot druge države morala zanašati na lastne nizkoogljične vire,« je opozorila britanska veleposlanica Victoria Harrison na dogodku Britansko-slovenske gospodarske zbornice in dodala, da to ustvarja delovna mesta in zagotavlja varnost. To bo tudi gospodarska priložnost, a le, če jo vidimo skupaj.