Korejci so se umaknili, ostajajo Američani in Francozi

V Gen energiji so razkrili, da jih je korejski KHNP pred izvedbo študije o tehnični izvedljivosti projekta druge jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2) skopo obvestil, da v študiji ne bo sodeloval, v drugem stavku pa tudi o tem, da ne bo sodeloval v projektu JEK 2. Na predstavljene cene elektrike iz morebitne nove nuklearke to ne vpliva, je povedal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan, saj so bili pri oceni zelo konzervativni.

Po njihovih ocenah bi 1000-megavatni reaktor stal 9,6 milijarde evrov, 1200-megavatni 12,2 milijarde evrov, 1650-megavatni pa 15,4 milijarde evrov. Cena megavatne ure elektrike iz nove nuklearke pa bi stala med 65 evrov (pri dvoodstotnih obrestih na posojila) in 103 evre (pri 4-odstotnih obrestih). Paravan je dejal, da imajo njihove ocene veliko rezerve tudi v primerjavi s poročilom Mednarodne agencije za energijo (IEA), ki je projekte jedrskih elektrarn na zahodu ocenila na 5000 evrov na kilovat moči. V Gen energiji so namreč postavili skoraj dvakrat višjo ceno projekta, več kot 9300 evrov na kilovat.

Westinghouse in EDF sta medtem pristala na izvedbo študije o tehnični izvedljivosti projekta, ki bo stala 8,3 milijona evrov. Strošek si razdelijo ponudniki in investitor na polovico.

Paravan je še povedal, da projekt JEK 2 poteka naprej z nezmanjšano hitrostjo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je po njihovih informacijah le poslalo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta na ministrstvo za naravne vire in prostor. Pri tem je nastala že prva zamuda, vendar to še ne vpliva na časovnico, ki so si jo zastavili v Gen energiji. Ta še naprej predvideva končno investicijsko odločitev v letu 2028 in začetek gradnje JEK 2 leta 2033.

V tem primeru bo koristno, da je obratovanje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) podaljšano do 2043, pripravili pa bodo tudi projekt za podaljšanje obratovanja še za 20 let. Paravan meni, da bi bilo zelo koristno, če bi imeli velik vir nizkocenovne elektrike, ki bi blažil višje stroške nove nuklearke v prvih 20 letih.