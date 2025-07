Industrija materialov je izgubila konkurenčno prednost

Industrija materialov, ki je podlaga za vse druge industrije in ključna tudi za zeleni prehod, je izgubila konkurenčno prednost, opozarjajo na GZS in Energetski zbornici. Zato bo treba izkoristiti možnosti, ki jih daje akt za čisto industrijo, po katerem lahko proizvajalci jekla, aluminija, papirja in drugih materialov dobijo polovico elektrike po nižji ceni, del razlike pa vložijo v zelene tehnologije.

Kakšne so napovedi za prihodnje cene? Katera industrija je najbolj na slabšem?