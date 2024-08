Projekt JEK2 je karierna priložnost generacije

Zeleni prehod bo po ocenah mednarodne agencije za obnovljivo energijo ustvaril 40 milijonov novih delovnih mest globalno v energetiki, skoraj polovico na področju obnovljivih virov. V Sloveniji se z aktivnostmi v povezavi s projektom drugega bloka jedrske elektrarne (JEK2) oblikujejo tudi novi poklici ter edinstveni karierni izzivi za mlade.

Pia Fackovič Volčanjk in Jan Lokar sta zaposlena v sektorju za nove jedrske objekte v družbi Gen energija, in sicer kot inženirka za analize in kot inženir v službi inženiringa. »V največje zadovoljstvo in ponos mi je, da lahko sodelujem in prispevam pri enem največjih projektov v zgodovini Slovenije, ki bo oblikoval prihodnost energetske oskrbe pri nas. Verjamem, da bo imel dolgoročen pozitivni vpliv,« pravi Pia Fackovič Volčanjk, ki je v podjetju zaposlena leto in pol.

Nenehno učenje čar tovrstnih projektov

Kot inženirka za analize sodeluje pri pripravi dokumentacije za postopke umeščanja v prostor ter analize, ki so pomembne za sprejetje končne investicijske odločitve, predvidene za leto 2028. Eden takšnih dokumentov je poročilo o varnostni analizi lokacije, v katerem se dokazuje jedrska in sevalna varnost in je potrebno pri umeščanju jedrskega objekta v prostor.

Vpeta je tudi v pripravo strokovnega gradiva za jeseni napovedani referendum. »Všeč mi je raznolikost dela, naloge so dinamične in kompleksne, s tem imam na začetku karierne poti priložnost ves čas pridobivati nove veščine in se učiti,« pravi sogovornica, ki jo prav to zadnje še posebej navdušuje.

V največje zadovoljstvo in ponos mi je, da lahko sodelujem in prispevam pri enem največjih projektov v zgodovini Slovenije, pravi Pia Fackovič Volčanjk. FOTO: Boštjan Colarič

Učenje ne poteka samo znotraj podjetja, pomembno je slediti dogajanju na globalni ravni in se udeleževati tečajev, seminarjev, konferenc. »Tako ostajam na tekočem z najnovejšimi trendi in tehnologijami v jedrski energetiki. Takšna dinamična kombinacija mi omogoča, da po svojih zmožnostih prispevam k projektu JEK2 in načrtno, sistematično gradim svoje kompetence za prihodnje izzive,« pravi. Kot ponosno pove, je opravila raziskovalni tečaj, s katerim je pridobila naziv operaterka raziskovalnega reaktorja TRIGA, ki deluje v reaktorskem centru v okviru Inštituta Jožef Stefan.

Umeščanje JEK2 v prostor

Tudi delo, ki ga opravlja Jan Lokar, je večinoma povezano s projektom gradnje jedrske elektrarne JEK2, ki je osrednji strateški projekt Skupine Gen. »Sodelujem pri pripravi gradiva in strokovnih podlag za postopek umeščanja objekta v prostor, pri strokovnih pogovorih s potencialnimi dobavitelji tehnologije za JEK2, vpet sem v ekonomske analize, kjer delujem kot povezovalni člen med inženirji in ekonomisti, vključen sem v pripravo strokovnih podlag za prihajajoči referendum,« našteje. V okviru svojega dela aktivno spremlja projekte jedrskih novogradenj in razvoj tehnologije v tujini. Elektrarno je treba umestiti v prostor, izvesti postopek izbora dobavitelja, zapreti finančno konstrukcijo projekta, določiti poslovni model, pojasni delček nalog, ki ekipo inženiringa zaposlujejo zdaj in jo bodo še v bližnji prihodnosti.

Po sprejetju končne investicijske odločitve sledijo pridobivanje gradbenega dovoljenja in intenzivne priprave na samo gradnjo. Takrat se bo dinamika projekta stopnjevala in dosegla vrh v fazi gradnje, s pričakovanjem gleda v prihodnost.

Elektrarno je treba umestiti v prostor, izvesti postopek izbora dobavitelja, zapreti finančno konstrukcijo projekta, določiti poslovni model, Jan Lokar pojasni delček nalog, ki zaposlujejo ekipo inženiringa. FOTO: Boštjan Colarič

Tudi on pravi, da mu je delo, ki ga opravlja, pravi izziv in velika motivacija, kajti sodelovati pri tako pomembnem projektu od vsega začetka je privilegij. »Tako kot so za športnika vrhunec olimpijske igre, je za inženirja vrhunec delo pri tako velikem projektu. Za mnoge izmed nas bo to življenjski projekt, nekaj, kar bomo s ponosom nosili v srcu. Pot ne bo lahka, čaka nas veliko izzivov, ampak verjamem v realizacijo projekta in to me žene naprej,« pravi Lokar, sicer tudi uspešen atlet, ki tekmuje v metu kladiva.

Ključno medgeneracijsko sodelovanje

Pia Fackovič Volčanjk prav tako meni, da je projekt JEK2 medgeneracijski izziv, nenazadnje takšnega objekta v Sloveniji nismo gradili že 40 let. Ne glede na to pa je Slovenija jedrska država z razvitim jedrskim programom, infrastrukturo, zakonodajo, proizvodnjo, raziskavami in razvojem, izobraževanjem, usposabljanjem, skrbjo za odpadke. Tako da so ji pri delu v veliko pomoč in podporo strokovnjaki znotraj podjetja, kot tudi sodelovanje z zaposlenimi v drugih institucijah, ki se ukvarjajo z jedrsko tehnologijo.

»Ti izkušeni sodelavci, ki imajo dolgoletne izkušnje v energetiki in jedrski tehnologiji, so ključni za uspešno izvedbo projekta in prenos znanja na mlajšo generacijo,« poudarja in spomni: »Mlajše generacije, ki danes pridobivamo znanje od izkušenih sodelavcev, bomo v prihodnosti imele pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju projekta, gradnji in obratovanju JEK2.«

Lokar dodaja, da je ekipa, ki v podjetju dela pri projektu, mešanica izkušenih, prekaljenih ter mladih, zagnanih strokovnjakov, ki odlično sodelujejo; mlajši imajo tako vrhunske mentorje, ki so zakladnica znanja z bogatimi izkušnjami. Resda je že desetletja, odkar smo gradili jedrsko elektrarno v Sloveniji, a v tem času je bilo zgrajenih veliko drugih energetskih infrastrukturnih projektov, na primer veriga hidroelektrarn na spodnji Savi in termoelektrarna v Brestanici. Nuklearna elektrarna Krško, katere solastnik je Gen energija, uspešno deluje že več kot 40 let. V vsem tem času sistematično skrbijo za vzdrževanje in nadgradnjo elektrarne, skladno z vsemi mednarodnimi smernicami. Uspešno pa so zaključili tudi projekt podaljšanja življenjske dobe NEK na 60 let.

Te izkušnje so dragocene, prav tako pa informacije, ki jih z njimi delijo drugi strokovnjaki, ki imajo izkušnje z umeščanjem velikih infrastrukturnih objektov v prostor, kot sta drugi železniški tir Divača–Koper in plinovod Južni tok.

»Mlajše generacije, ki danes pridobivamo znanje od izkušenih sodelavcev, bomo v prihodnosti imele pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju projekta, gradnji in obratovanju JEK2, se strinjata mlada inženirja. FOTO: Boštjan Colarič

Je pa podjetje Gen energija tudi v stiku z drugimi državami, ki imajo podobne projekte in ambicije pri gradnji jedrskih elektrarn in si izmenjujejo izkušnje. »Nedavno sem bil v Franciji, kjer so nam predstavili projekt nove jedrske elektrarne Flamanville-3, ki bo prav v tem času začela proizvajati prve megavate električne energije,« je povedal Lokar.

Delo je predvsem poslanstvo

Na vprašanje, kaj ju je navdušilo za delo v energetiki, Lokar pravi, da je to njegovo poslanstvo, poleg dela v družbi Gen energija je tudi tehnični sodelavec pri laboratorijskih vajah na mariborski fakulteti za energetiko. »To delo me veseli, hkrati pa mi omogoča spremljanje razvoja bodočega kadra in študijskih programov na tem področju. V prihodnosti bomo potrebovali veliko strokovnjakov v energetiki, ne samo za JEK2, tudi drugod,« poudarja in dodaja, da službe v energetiki veljajo za visokokvalificirane in dobro plačane. »Pri mladih je tudi finančni vidik pomemben. Še pomembneje pa je, da morajo v svojem delu čutiti izziv in ga opravljati z veseljem,« pravi.

Pia Fackovič Volčanjk pa je že v mladosti vedela, da želi postati inženirka, in željo je uresničila najprej s študijem kemijskega inženirstva, nato pa postala še magistrica inženirka strojništva. Kot pravi, panoga jedrske energije ponuja številne priložnosti za karierni razvoj, še posebej za mlade, ki iščejo izzive in možnosti za strokovni napredek. Sodobni svet odpira vrata tudi dekletom v tradicionalno moške poklice, v timih se cenijo strokovne sposobnosti in predanost, spol nima vloge. »Spodbujam mlade, zlasti dekleta, naj se odločijo za kariero v inženirstvu in energetiki, če jih to področje zanima. Danes se imajo možnost izkazati vsi, ki želijo slediti svoji strasti in si prizadevati za napredek. Uspeh v tem poklicu ni odvisen od spola, ampak od predanosti in truda,« poudarja.