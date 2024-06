Jedrska elektrarna je potresno varna

V Gen energiji so včeraj prejeli poziv za pripravo informacij tako o varnosti kot o povezanih in posrednih vplivih projekta Jeka 2. To bodo, ko pravijo, ključni podatki za informirano odločitev na referendumu o jedrski prihodnosti letos jeseni. Še prej načrtujejo objavo pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), kjer bo tudi veliko podatkov na 1500 straneh.

Pobudo za DPN so v osnutku poslali na ministrstvi za okolje podnebje in energijo ter za naravne vire in prostor 20. maja. Komentarje ministrstev v Gen energiji pričakujejo do konca tega meseca, zahtevane dopolnitve pa bodo pripravili do konca avgusta. Tako bo pobuda za pripravo DPN postala predlog in bo tudi javno objavljena. Kot pravi generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan, vse poteka hitro in z občutkom pomembnosti projekta druge jedrske elektrarne.

Paravan pravi, da imajo že zelo veliko odgovorov, vse pa bodo morali imeti šele leta 2028, ko bodo sprejemali končno investicijsko odločitev. Med zahtevanimi štidijami in prikazi je tudi potresna in poplavna varnost. Veliko študijo potresne varnosti je sprožila trditev francoskega inštituta IRSN leta 2013, da so za Krško nujne nove raziskave potresne nevarnosti, sicer pa je treba obvestiti odgovorne, da je obratovanje nuklearke tvegano.

»Krška kotlina je najbolj seizmično raziskano območje v Sloveniji in tudi zunaj nje,« pravi Aleš Jamšek. Nova študija, ki je trajala od 2015 do letos, kaže, da je delovanje jedrske elektrarne na tem območju varno. Pomik terena za en milimeter se lahko zgodi na 100.000 let.

Na svetu je 420 jedrskih elektrarn, 20 odstotkov ali 80 elektrarn pa je v območju zmernega do visokega potresnega tveganja. Andrej Stritar, nekdanji direktor uprave za jedrsko varnost, je opozoril, da je večina jedrskih elektrarn na Japonskem preživela potres, vse so se varno ustavile. V Fukušimi pa niso bili pripravljeni na val cunamija, ki je prišal 40 minut kasneje. Poplavni val je povzročil izpad elektrike in tako reaktorja niso več mogli hladiti.