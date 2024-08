Slovenci dokončujejo sodobni klinični center v Srbiji

V sklopu revitalizacije zdravstva v Srbiji na projektih sodeluje tudi slovensko inženirsko podjetje GH Holding, ki je že bilo tudi glavni izvajalec pri novem Kliničnem centru Srbije (KCS), odprtem leta 2022. Zdaj pa podjetje kot glavni izvajalec dokončuje projekt rekonstrukcije in novogradnje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Vojvodine v Novem Sadu.

GH Holding je omenjeni projekt v Novem Sadu leta 2020 dobil v močni mednarodni konkurenci kitajskih, turških in srbskih podjetij, pojasnjuje Gregor Jernejc, namestnik glavnega direktorja in direktor področja inženiring in tuji trgi v GH Holdingu. Z deli so začeli aprila 2021, predvideni zaključek del pa bo v prvi polovici leta 2025.

Končna vrednost projekta v Novem Sadu bo predvidoma 47 milijonov evrov brez DDV, v ta znesek pa ni všteta medicinska oprema. Gradnja objekta spada v sklop revitalizacije zdravstva v Srbiji, financira pa se iz posojila Evropske investicijske banke (EIB) za posodobitev štirih kliničnih centrov v Srbiji.

V podjetju GH Holding se vse bolj usmerjajo tudi v področje medicinskega inženiringa, saj kot pravi sogovornik, so za zdravstvene ustanove izjemno pomembni skrbno načrtovani objekti, ki izkušenemu osebju omogočajo nemoteno strokovno delo.

Moderna zasnova

GH Holding je projekt dobil v konkurenci kitajskih, turških in srbskih podjetij, pojasnjuje Gregor Jernejc. FOTO: Jure Makovec

UKC Vojvodine je zdravstveni center za celotno območje Vojvodine, kamor gravitira dva milijona prebivalcev Srbije. Objekt odlikuje moderna funkcionalna zasnova z odlično povezavo preko toplih hodnikov z ostalo sosednjo polikliniko in interno medicino, pojasnjuje Gregor Jernejc in dodaja, da bo vanj vgrajena najmodernejša diagnostična medicinska oprema.

»Pri gradnji smo se srečevali z nekaterimi težavami, predvsem na začetku, saj je konstrukcija objekta iz leta 1974. Vendar smo to težavo odpravili že takoj v prvem mesecu gradnje, saj se je naročnik takoj odločil za kompletno statično sanacijo objekta, saj je le tako omogočil, da bo objekt tudi v prihodnje varen za paciente in zaposlene. Po izvedbi statične sanacije konstrukcije smo lahko dela nadaljevali praktično brez zastojev,« je še pojasnil sogovornik.

Pri gradnji Univerzitetnega kliničnega centra Vojvodine v Novem Sadu v vsakem trenutku sodeluje več kot deset projektantov, 15 inženirjev in delovodij ter okoli 250 izvajalcev gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na samem objektu.

Kakšen bo objekt?

»Objekt ima bruto površino 34.000 kvadratnih metrov, etažnost P+4, vključno z neposrednim toplim priključkom na Polikliniko in Interno medicino ter tehničnim blokom T1 (toplotna postaja, dizelski agregat, toplotna podpostaja, priprava vode) in tehničnim blokom T2 (medicinski plini). Stavba, ki je visoka skoraj 21 metrov, ima pet nivojev s štirimi stopniščnimi jedri in desetimi dvigali (osem osebnih in dve službeni dvigali). Zunaj pa bo pred objektom na voljo tudi več kot 200 parkirnih mest,« pojasnjuje Gregor Jernejc.

UKC Novi Sad bo imel skupaj 348 postelj. FOTO: Arhiv GH Holding

In dodaja, da bo UKC Novi Sad imel skupaj 348 postelj. V pritličju zgradbe bo oddelek centralne sterilizacije, oddelek radiologije (dve sobi za angiografijo, ena soba za MR, dve sobi za CT, pet sob za rentgen, dve sobi za mamografijo in štiri sobe za ultrazvok), nuklearna medicina in laboratoriji. V prvem nadstropju bodo enota za travmo in ortopedijo (84 postelj), maksilarna kirurgija (14 postelj), plastična kirurgija (18 postelj) in vaskularna kirurgija (32 postelj). V drugem nadstropju pa bodo kirurgija (84 postelj), urologija (46 postelj) in transplantacija (14 postelj). Tretje nadstropje pa bo imelo oddelek nevrokirurgije (34 postelj), operacijski blok s 16 operacijskimi dvoranami ter oddelek za intenzivno nego z 22 posteljami.