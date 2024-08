Povpraševanje po jeklu je manjše

V nadaljevanju preberite:

Svetovna proizvodnja jekla je bila v prvem polletju letos na približno enaki ravni kakor v enakem obdobju lani in je dosegla 954 milijonov ton, ugotavlja Svetovno združenje jeklarjev. A nihanja med proizvajalkami so precejšnja. Na Kitajskem kot največji jeklarski velesili se proizvodnja še vedno rahlo zmanjšuje, medtem ko Indija in Turčija dosegata izjemno rast. Evropski jeklarji se soočajo z upadom povpraševanja.