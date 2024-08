Obrat na nemškem trgu nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Nemški gradbinci, predvsem tisti, ki so bili odvisni od gradnje stanovanjskih stavb, so občutili večjo krizo. Številne gradnje so se prekinile, v stečaju je končalo več podjetij, ki se ukvarjajo z nepremičninami. V drugem letošnjem četrtletju pa so se cene nemških stanovanjskih nepremičnin prvič po dveh letih zvišale, je objavil ekonomski inštitut iz Kiela.