Medijska hiša Delo danes začenja večmesečno poslovno kampanjo Izvozniki 2024: Nove priložnosti in izzivi oddaljenih trgov za slovenski izvoz. Kampanja se bo zaključila v sredo, 11. septembra, s poslovno konferenco v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, ki je soorganizator konference.

V poslovni kampanji bomo od danes naprej vsak petek na rubriciranih straneh predstavljali tematike, relevantne za slovenske izvoznike. Vse predstavljene vsebine bodo stalno dostopne na spletni in mobilni platformi delo.si.

Za podjetja je namreč ključnega pomena, da so korak pred drugimi. Seznanjanje z najnovejšimi tehnološkimi trendi in inovacijami ni le priporočljivo, temveč nujno za oblikovanje učinkovitih strategij rasti in inovacij. In kot med drugim poudarja prof. dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi član programskega sveta poslovne konference, je v tem nepredvidljivem času bistvenega pomena vzpostavitev stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, ki omogoča podjetjem ne le, da preživijo, ampak tudi uspevajo.

Poslovna konferenca se bo med drugim osredotočila na strategije za premagovanje izzivov slovenskih podjetij v nestabilnem globalnem poslovnem okolju, s poudarkom na diverzifikaciji izvoznih trgov zunaj tradicionalnih trgov držav EU in razvoju prilagojenih inovativnih poslovnih modelov. Tako bomo osvetliti možnosti za širitev na alternativne trge in dejavnosti ter izboljšanje konkurenčnosti s pomočjo inovacij in podpore slovenske države – ne samo zunanje politike, ampak tudi ustrezne industrijske politike. Razlike med posameznimi trgi so lahko precej velike. Ko govorimo o alternativnih trgih pa, kot še pravi Marko Jaklič, ne smemo razmišljati samo o geografski razpršenosti, ampak tudi o novih (nastajajočih) dejavnostih in novih globalnih verigah vrednosti ter eksponentni rasti trgovanja z digitalnimi storitvami.

Ob vsem tem se postavlja ključno vprašanje, kakšne priložnosti lahko Slovenija izkoristi v teh novih globalnih okoliščinah. Možnosti so raznovrstne in obetavne, od prilagajanja na zeleno gospodarstvo, krepitve digitalne transformacije do izkoriščanja geostrateškega položaja Slovenije za izvozne trge. Prav zdaj je čas, da podjetja in gospodarstvo kot celota izkoristijo te priložnosti za inovacije in rast, ki jih prinašajo trenutne globalne spremembe.