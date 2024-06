Potencial Indije prinaša rast srednjega sloja

Danes bodo zagnali regionalno stičišče inovativnih tehnologij Indije in Slovenije, na GZS poteka srečanje gospodarstva s poznavalci poslovnih, tehnoloških in inovacijskih priložnosti v Indiji, jutri svet Evropske unije in Indije za trgovino in tehnologijo organizira spletni poslovni dogodek, na katerem bodo predstavili tehnološke rešitve za recikliranje baterij električnih avtomobilov. Indija za Evropo postaja čedalje zanimivejša partnerica.

Svet za trgovino in tehnologijo med EU in Indijo je bil vzpostavljen pred dvema letoma z namenom strateškega povezovanja, predvsem na področjih strateških tehnologij, digitalnega upravljanja in povezljivosti, tehnologij za zeleno in čisto energijo ter trgovine, naložb in odpornih verig vrednosti. »Geostrateški izzivi so spodbudili obe gospodarstvi k sodelovanju na podlagi vrednot, ki si jih delita, trgovinska izmenjava med območjema je na zgodovinsko najvišji ravni, blagovna menjava je dosegla 120 milijard evrov, 17 milijard pa digitalni produkti ter storitve,« so ob ustanovitvi foruma, ki ga je EU pred tem ustanovila le še z ZDA, sporočili iz Bruslja.

Indija je vse perspektivnejši trg tudi za slovenska podjetja, poudarjajo na GZS, po napovedih strokovnjakov bo tamkajšnji srednji sloj leta 2031 štel 750 milijonov ljudi, s čimer bo največji potrošniški razred v globalnem merilu. Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo se je v zadnjih dveh letih močno okrepila, vendar na račun uvoza, v zadnjih petih letih ni večjih sprememb pri vrednosti izvoza.

»Uvozni podatki kažejo povečano nabavo domače farmacevtske industrije in tudi tiste v regiji, ki z uvozom prek Slovenije pridobiva surovine za proizvodnjo farmacevtskih proizvodov. Ti izdelki imajo povprečno ceno na kilogram okoli 800 evrov, kar kaže na njihov cenovno velik pomen. Po vrednosti sledi uvoz naftnih derivatov (lani 185 milijonov evrov) in farmacevtskih proizvodov (92 milijonov evrov). Največja vrednost izvoza je v izvozu organskih kemičnih proizvodov, ki predstavljajo 35 odstotkov celote,« podatke povzema Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS.

Vstop prek strateških partnerstev

Po oceni Marka Jakliča, rednega profesorja za poslovno ekonomijo na ljubljanski ekonomski fakulteti, je Indija »verjetno, po mojem mnenju neupravičeno, spregledana v strategiji internacionalizacije Slovenije zaradi geopolitičnih in gospodarskih dejavnikov, zgodovinskih in kulturnih vplivov, kompleksnosti trga ter konkurence in regulatornega okvirja.«

Srednji sloj v Indiji bo po napovedih strokovnjakov leta 2031 štel 750 milijonov ljudi, s čimer bo največji potrošniški razred v globalnem merilu.

Ivanc razloge za to, da so slovenska podjetja tam manj prisotna, išče tudi v velikosti in oddaljenosti trga, ki zahteva lokalno prisotnost, kar je za naša podjetja lahko visok fiksni strošek. Zato so podporni mehanizmi države še toliko pomembnejši. Vstop na oddaljene trge si lahko privoščijo kapitalsko močna podjetja. Indijski množični potrošniških trg je cenovno zelo konkurenčen in ne omogoča količinsko pomembne prodaje kakovostnih izdelkov, ocenjuje Ivanc.

Raznolikost in kompleksnost države sta za podjetja brez izkušenj izziv, dodaja Jaklič. Zgodnji vstop na razvijajoči se trg po njegovem sicer prinaša strateške prednosti, a zahteva večja začetna vlaganja in pripravljenost na tveganja. Indija še vedno ponuja ogromne priložnosti zaradi velikosti in rasti, čeprav je že uveljavljena destinacija za mnoge mednarodne igralce. Uspešen vstop zahteva prilagoditev izdelkov, storitev in poslovnih modelov lokalnim potrebam. Največkrat so za vstop na trg nujna strateška partnerstva z lokalnim podjetjem. »Čeprav vstop na indijski trg zahteva razumevanje lokalnih poslovnih praks in zakonodaje, so koristi, kot so izboljšana konkurenčnost in dostop do novih znanj, vredne tega napora. Indija pa je pomembna tudi zaradi povezav z afriškimi državami in tamkajšnjimi trgi in surovinskimi viri,« poudarja Jaklič.

Priložnosti so v IT, farmaciji, trajnosti

»Indijsko gospodarstvo je eno najhitreje rastočih na svetu in tretje največje po kupni moči. Rast BDP je v zadnjih letih približno sedemodstotna, kar je rezultat strukturnih reform, liberalizacije trgov in tehnološkega napredka,« aktualne razmere opisuje, član uprave Generali Investments, kjer se z enim od skladov usmerjajo na trga Kitajske in Indije. Se pa država še vedno sooča z izzivi, kot so neenakost, korupcija in pomanjkanje infrastrukture, kar otežuje nadaljnji trajnostni razvoj. Posebej obetavne so napovedi o rasti srednjega sloja prebivalstva, kar bo dodatno okrepilo domače povpraševanje in s tem gospodarsko aktivnost v že zdaj hitro razvijajoči se državi.

Med sektorji z največjim potencialom v Indiji so informacijska tehnologija, farmacevtska ter avtomobilska industrija, kmetijstvo in obnovljivi viri energije, ocenjuje Šmigić. Indijski IT-velikani sodijo med vodilna globalna podjetja na svojih področjih. Farmacevtska industrija je eden največjih svetovnih proizvajalcev generičnih zdravil, medtem ko avtomobilska industrija ponuja obsežen trg za vozila in komponente. Obnovljivi viri energije, predvsem sončna in vetrna energija zaradi vladnih spodbud pridobivajo pomen.

V Indiji vsako leto diplomira več kot dva in pol milijona mladih in ambicioznih Indijcev, ki skrbijo za neprestani dotok kvalificirane delovne sile domačega gospodarstva.

Kot največja svetovna država po številu prebivalcev je po Šmigićevih besedah tudi pomemben kadrovski bazen. »Vsako leto diplomira več kot dva in pol milijona mladih in ambicioznih Indijcev, ki skrbijo za neprestani dotok kvalificirane delovne sile domačega gospodarstva. Večina zahodnih držav nima takšnega luksuza,« dodaja. Na teh področjih je največ priložnosti, a tudi konkurence, tako lokalne kot globalne.

Med sektorji z največjim potencialom v Indiji so informacijska tehnologija, farmacevtska ter avtomobilska industrija, kmetijstvo in obnovljivi viri energije.

V Spiritu spomnijo še na naraščajoče dohodke prebivalstva, kar ustvarja vse večje povpraševanje po potrošniških dobrinah, vse večji prodor širokopasovnih povezav in pametnih telefonov pa še dodatno spodbuja e-trgovino. Do leta 2030 bo po ocenah Indija imela že več kot 500 milijonov spletnih nakupovalcev, lani je spletna maloprodaja v vseh kategorijah dosegla dvomestno rast. Zagonska podjetja v e-trgovini so v poslovanje začela vključevati umetno inteligenco, številna jo uporabljajo za prilagojena priporočila v realnem času in uporabljajo algoritme strojnega učenja v svojih platformah, na priložnosti za IT-podjetja opozorijo v Spiritu.

Danes zagon SITE Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij Indija – Slovenija (SITE), pri katerem sodelujeta tudi veleposlaništvi Indije v Sloveniji in Slovenije v Indiji, bo danes ob 14. uri, sporočajo prek portala Izvozno okno. Na dogodku bodo predstavili možnosti sodelovanja na področjih vesolja, vode in okolja, obnovljive energije, polprevodnikov, avtomatizacije in predelave hrane.

Med gospodarskimi panogami ob IKT in e-trgovini izpostavljajo še področje finančne tehnologije. Šmigić pri tem vidi priložnost za majhna tehnološka podjetja, ki bi lahko uspešno vstopila na indijski trg predvsem s specializiranimi rešitvami na področjih digitalno plačljivih rešitev in platform za e-učenje. Spirit omenja tudi kemično industrijo, rast katere ob vladni podpori poganjajo širitev gradbenega sektorja, avtomobilske industrije in potrošniškega blaga. »Ključni trendi, za katere se pričakuje, da bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost,« navajajo.

Ivanc velik potencial vidi na področju trajnosti, saj Indija trenutno porablja predvsem fosilne vire za proizvodnjo električne energije, transport, porabo v gospodinjstvih ter proizvodnjo. Kot navaja, je Indija tretji največji porabnik energije na svetu, kar 44 odstotkov je pridobijo iz premoga, četrtino iz naftnih derivatov in petino odstotkov iz biomase, predvsem lesa in odpadkov. Dobre priložnosti poslovanja vidi na podlagi razpisov razvojnih bank, ki Indiji namenjajo razvojno pomoč za razogljičenje. Visoka rast investicij se napoveduje fotovoltaiki, kjer imajo najvišjo cenovno konkurenčnost kitajski proizvajalci.