Talum postaja pametna tovarna

V teh časih se je pred izzivi znašla tudi embalažna industrija, ki so ekološke, tehnološke, socialne in ekonomske narave. Zato je toliko pomembnejše trajnostno upravljanje virov in zmanjševanje okoljskega vpliva odpadkov.

Embalažna industrija za potrebe aluminijastih tub in tlačnih doz (aerosolov) je znana tudi po sodelovanju številnih držav, kar vključuje obsežno čezmejno poslovanje in premeščanje materialnih tokov. Na trg embalaže, kjer je življenjski cikel izdelka kratek, hkrati pa velika potreba po reciklaži, pa kar 55 odstotkov svojih izdelkov proda podjetje Talum, ki spada med največje slovenske izvoznike, ustvari pa več kot 110.000 ton blagovne proizvodnje izdelkov iz aluminija. Poudarjajo, da so v zadnjem desetletju prevzeli vodilni položaj pri zagotavljanju najkakovostnejše surovine za izdelavo aluminijskih tub in aerosolov v Evropi in svetu. Te so prisotne v živilski, farmacevtski in kozmetični industriji. Tržni delež Taluma je 25 odstotkov.

Nove proizvodne linije

Že leta 2018 so kot prvi proizvajalec rondelic v Evropi na trg poslal rondelice, ki vsebujejo več kot 25 odstotkov odpadnega aluminija. Z rondelicami, ki so vhodni material za aluminijske doze in tube, so že prisotni v 32 državah na območju EU, Latinske in Severne Amerike ter Severne Afrike. Letos so vstopili še na trg ZDA, leta 2025 pa želijo vstopiti še na kanadski trg. Na trgih Latinske in Severne Amerike prodajo 8000 ton rondelic na leto, kar predstavlja 15 odstotkov celotne prodaje rondelic. V prihodnjih treh letih se bo prodaja na te trge postopno podvojila.

Leta 2023 so beležili 50.000 ton proizvodnje aluminijastih rondelic na leto, s čimer so še dodatno utrdili položaj največjega svetovnega proizvajalca teh rondelic. V Talumu pa tudi vzpostavljajo nove proizvodne linije, ki bodo v prihodnjih dveh letih omogočile dvig proizvodnje in prodaje za 60 odstotkov, to je s 50.000 na 80.000 ton na leto. Dodana vrednost v segmentu rondelic presega 100.000 evrov.

Digitalna preobrazba

V sklopu pred kratkim zaključenega projekta digitalne preobrazbe pa Talum postaja pametna tovarna, ki se je sposobna dinamično prilagajati vse bolj zahtevnemu globalnem trgu ter se hkrati povezovati v nove digitalne verige vrednosti, so še pojasnili v podjetju. Tako so v sklopu projekta v proizvodnji rondelic uvedli novo logistično rešitev in izvedli robotizacijo dveh proizvodnih linij. »Uspešno smo uvedli novo tehnologijo samovozečih viličarjev in izboljšali sledljivost materialnega toka. Z uvedbo robotov in avtomatizacijo procesa smo precej povečali produktivnost linij za izsekovanje rondelic in zlaganje rondel,« so še pojasnili.