Tri milijone evrov za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z gospodarskim ministrstvom objavil javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev za pridobitev certifikatov kakovosti za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve, in k vzdrževanju ali obnovi certifikatov.

Mikro, malim in srednjim podjetjem so do leta 2028 skupno na voljo trije milijoni evrov. Podjetja lahko pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma najmanj 1000 evrov in največ 9999,99 evra nepovratnih sredstev. Sofinanciranje je upravičeno za certifikate, prvič pridobljene po letošnjem 1. juniju. Vloge je treba oddati digitalno, zadnji rok za oddajo je konec marca 2028 oziroma do porabe sredstev.

Kot navajajo, se bo s tem povečala konkurenčnost podjetij in možnost širitve na tuje trge, ter dvignila kakovost poslovanja oziroma izdelkov in okrepilo zaupanje pri kupcih in poslovnih partnerjih.

Podjetja bodo s prejetimi sredstvi lahko sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na certifikate za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljene na podlagi mednarodnih, evropskih in enakovrednih slovenskih standardov in shem ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, Ecolabel, IFS, BRC, FSC, PEFC in Cosmos. Kot navajajo v skladu, certifikati v okviru teh shem pokrivajo tudi nekatera bistvena področja za rast in razvoj, kot so digitalizacija, zeleni prehod ter krožno in trajnostno gospodarstvo.