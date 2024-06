Bruselj nam priporoča ukrepe za večjo konkurenčnost

Evropska komisija je v okviru spomladanskega semestra Sloveniji priporočila, da ji pravočasno pošlje srednjeročni fiskalni načrt in v njem omeji rast izdatkov, tako da bo primanjkljaj pod tremi odstotki BDP, javni dolg pa naj bo na poti zniževanja. Komisija nas še poziva, da zagotovimo fiskalno vzdržnost sistemov socialne zaščite in poskrbimo za bolj h gospodarski rasti usmerjene davčne prilive.

Svetuje nam tudi, da povečamo gospodarsko konkurenčnost, okrepimo administrativne sposobnosti za črpanje evropskih sredstev, pospešimo naložbe v raziskave in razvoj ter zagotovimo izvajanje reform. Komisija še priporoča, da spodbudimo poslovno dinamiko in oblikovanje hitro rastočih podjetij, tudi z izboljšanjem pogojev za naložbe tveganega kapitala in institucionalnih vlagateljev.

Komisija je tokrat napovedala sprožitev postopka presežnega primanjkljaja proti sedmim članicam Unije, in sicer Franciji, Italiji. Belgiji, Madžarski, Poljski, Slovaški in Malti. V poročilo je komisija vključila tudi Slovenijo, saj je bil za letos napovedan javnofinančni primanjkljaj, višji od treh odstotkov BDP. Vendar pa je bil blizu meje treh odstotkov in začasen, zato komisija tokrat ni napovedala postopka proti naši državi.