Slovenski hemofiliki se morajo bojevati na dveh frontah

Po objavi problematike v Tedniku se Zveru javljajo ljudje, ki so bili s hepatitisom C okuženi po letu 2000. To so ljudje, ki so dobili transfuzijo krvi zaradi drugih težav, ne, ker bi bili hemofiliki. Da se to dogaja kljub temu, da kri pregledajo, nas lahko vse skrbi, meni Zver, ki je prav v prispevku za Tednik izvedel, da Krvnim bratom v bitki za odškodnino nasprotuje tudi nekdanji predsednik društva hemofilikov. »Gre za prijatelja dr. Voljča. Naveze očitno držijo še po dolgih letih. Problem je v tem, da tudi ministrstvo za zdravje naseda tem gospodom oziroma jim ustreza taka situacija, saj odškodnine seveda pomenijo denarne obveznosti tudi za državo,« pravi Zver.