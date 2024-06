Ko zadnji korak – plačilo – ni več ovira

Hiter tehnološki napredek je spremenil način, kako gospodarimo z denarjem, ga porabljamo in zapravljamo ter nasploh živimo. Da smo v fizičnem svetu stvari že poenostavili do obisti, priča prevlada brezstičnega plačevanja – štiri od petih plačil v trgovinah v Evropi so že brezstična.

Potrošniki zato želijo in pričakujejo, da bodo spletne nakupovalne izkušnje splezale na podoben nivo, da bodo enako varne in brezhibne kot osebne, ne glede na trgovca ali napravo, ki jo uporabljamo. Je to izvedljivo? Je. Tehnologija je že na voljo. Za pospešitev postopka spletnega plačila, ki pogosto zahteva več korakov in je najpogostejši razlog, da spleta manj vešči in manj potrpežljivi uporabniki preprosto obupajo nad spletnimi nakupi, lahko potrošniki spletnim trgovinam, ki jih poznajo, zaupajo hrambo podatkov plačilne kartice.

Nakup na klik

Tehnologija, poimenovana Card-on-file, tako pospeši sam proces plačila, saj spletni nakupovalec le potrdi, da želi plačati s kartico, katere podatke že ima ali hrani trgovec. Ta način plačila že postaja priljubljena izbira v različnih panogah in je vedno bolj razširjen v svetu naročnin na spletne in mobilne storitve. Tudi nove panoge, kot so avtonomne trgovine, uporabljajo tovrstno hrambo plačilnih podatkov, da bi nadgradile tekočo uporabniško izkušnjo na blagajni – najboljše med njimi uporabnikom preprosto pustijo, da se z blagom sprehodijo iz trgovine, saj se je plačilo za nabrano blago izvedlo samodejno.

Ena od novejših rešitev na področju spletnih plačil je tudi Nakup na klik (ang. Click to Pay – CtP), ki jo je podjetje Visa razvilo prav z namenom zagotavljanja udobja brezstičnih spletnih storitev. Omenjena storitev odpravlja težave z večkratnim ali vsakokratnim vnašanjem podatkov o plačilni kartici, občutljive podatke potrošnikov in podjetij pa pomaga varovati tehnologija tako imenovane tokenizacije. To pomeni, da se občutljivi plačilni podatki na poti od trgovca do potrošnikove banke nadomestijo s šifriranim žetonom, zaradi tega je digitalno plačilo bolj varno. Tveganje goljufij je praktično odpravljeno, saj v primeru kraje žetona tega ne more uporabiti nihče – niti goljufi.

»Trgovci in podjetja, ki uporabljajo različne možnosti plačevanja, bodo ostali konkurenčni na spletnem delu. Podjetja vseh velikosti lahko uporabljajo storitev Nakup na klik ter tako sledijo potrebam strank in razvoju plačilnega prostora, saj so plačila bolj priročna, varna in učinkovita,« je dejala Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.

Digitalno plačevanje je naravna smer razvoja

Vse našteto potrjuje tudi študija podjetja Visa v Srednji in Vzhodni Evropi, ki je zajela tudi Slovenijo. Več kot polovica slovenskih spletnih nakupovalcev, ki so sodelovali v raziskavi, je dejala, da podatke svoje plačilne kartice shranijo na spletnem mestu ali v aplikaciji trgovca, da bi si olajšali nakupovanje. Kar 74 odstotkov potrošnikov v Sloveniji, starih od 18 do 24 let, je svojo plačilno kartico dodalo v vsaj eno mobilno aplikacijo v priljubljenih kategorijah (prevoz, potovanja, pretočne platforme, dostava hrane), vendar je odstotek podoben v vseh starostnih kategorijah.

»Digitalne žetone je mogoče vgraditi v pametne naprave, aplikacije, digitalne denarnice in celo nosljive naprave, kar odpravlja trenje pri večini današnjih transakcij. V podjetju Visa menimo, da digitalne plačilne rešitve, ki temeljijo na tehnologiji tokenizacije, kakršni sta Card-on-File ali Click to Pay, upravičeno postajajo vse bolj priljubljene na vseh trgih, kjer so že na voljo,« je še pojasnila Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo.