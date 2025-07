Na obzorju je geotermalna energija iz vulkanske magme

V nadaljevanju preberite:

Človek že tisočletja koplje in vrta v površje Zemlje ter pridobiva premog, sol, različne rude in drage kamne, črpa nafto, plin, vročo vodo ... V novejši zgodovini so se geologi in drugi znanstveniki z vrtanjem tal veliko naučili o našem planetu. V zadnjih dveh desetletjih je pri tem izjemen uspeh pokazal edinstven mednarodni program za kontinentalno znanstveno vrtanje (ICDP) za odkrivanje geoloških skrivnosti z vrtanjem celinskih tal.

Dr. Thomas Wiersberg je znanstvenik v Georaziskovalnem centru v Potsdamu blizu Berlina, ki je del skupine, ki podpira ICDP. Pogovarjali smo se na Dunaju, kjer je, tako kot vsako pomlad, potekal kongres EGU – Evropske geofizikalne zveze – s skoraj 20.000 udeleženci z vsega sveta.