V ruskih napadih na Kijev več mrtvih in ranjenih

V ruskih napadih z brezpilotniki in raketami na ukrajinsko prestolnico je bilo ubitih najmanj šest oseb, več deset pa je bilo ranjenih, sta davi na Telegramu sporočila generalštab ukrajinske vojske in mestna vojaška uprava.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo poleg smrtnih žrtev v nočnih napadih ruskih sil na Kijev ranjenih najmanj 48 ljudi. Več kot 20 so jih odpeljali na zdravljenje v kijevske bolnišnice, kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil župan Vitalij Kličko.

Ruski napadi so povzročili požare na več lokacijah in poškodovali več stanovanjskih stavb, bolnišnico in izobraževalno ustanovo. Usmerjeni so bili na najmanj deset lokacij v ukrajinski prestolnici z okolico, je sporočila mestna vojaška uprava.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na Telegramu objavil kratek videoposnetek, ki prikazuje ruševine in poškodovano stavbo.

»Kijev. Raketni napad. Neposredno na stanovanjsko stavbo. Ljudje so pod ruševinami. Vse službe so na položajih. Ruski teroristi,« je zapisal ob objavi posnetka.

O napadih so poročali tudi iz regije Dnipropetrovsk, kjer je bilo v napadih z droni poškodovanih več poslovnih stavb in hiš, poročil o žrtvah pa ni bilo.