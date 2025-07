Nekdanji zvezdnik lige NBA aretiran zaradi ilegalnega pokra

Gilbert Arenas, nekdanji zvezdnik lige NBA, se je znašel v precejšnjih težavah. Ameriške oblasti so ga namreč aretirale zaradi obtožb o organiziranju ilegalnega pokra z visokimi vložki v svoji vili v predmestju Los Angelesa. 34-letni Arenas je vilo za namen organizacije iger oddajal med septembrom 2021 in julijem 2022, piše v obtožnici.

Tam pa je navedeno tudi, da so se srečanj udeleževale mlade ženske, ki so s strani udeležencev prejemale vabila za »strežbo pijač, masažo in druženje.« Poleg Arenasa je bilo aretiranih še pet ljudi, a se je zvezdnik na obravnavi na zveznem sodišču v mestu angelov izrekel za nedolžnega. Kasneje je bil izpuščen proti plačilu varščine v vrednosti 50.000 dolarjev, sojenje pa se bo začelo 23. septembra. Če bodo obtoženi spoznani za krive, lahko za vsako točko obtožnice prejmejo pet let zaporne kazni.

Arenas je sicer v severnoameriški ligi NBA trikrat igral na tekmi zvezd, kariero pa je leta 2013 zaključil na Kitajskem pri ekipi Shanghai Sharks. Najboljša leta je preživel pri ekipi Wahsington Wizards, zaigral pa je še za Orlando Magic in Memphis Grizzlies. Tudi tekom kariere je bil vpleten v afero, ki je bila posledica iger s kartami. Decembra leta 2009 je v slačilnico zaradi spora s soigralcem Javarisom Crittentonom prinesel pištolo, zato ni smel igrati na zadnjih 50 tekmah sezone 2009/10.