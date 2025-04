Uspešna formula uporabnikov umetne inteligence

Evropska komisija je pred kratkim predstavila nabor orodij za virtualni svet, s katerimi si državljani lahko pomagajo pri raziskovanju novih digitalnih prostorov. Omenjeni nabor orodij pojasnjuje delovanje virtualnih svetov, hkrati pa opisuje pravice državljanov v EU.

Zbirka posebej obravnava delo, učenje in igre na srečo v virtualnih prostorih, hkrati pa vključuje tudi smernice o varnosti, kibernetski varnosti in zaščiti pred dezinformacijami. Naj spomnimo, da je to del strategije EU za splet 4.0 in virtualni svet iz leta 2023, ki spodbuja digitalno preobrazbo ter zagotavlja odprt, vključujoč in varen spletni prostor za državljane, podjetja in javne uprave EU.

Ključna prednostna naloga

Tudi letos je umetna inteligenca (UI) ena ključnih prednostnih nalog vodstvenih delavcev po svetu. Družba Boston Consulting Group (BCG) je drugo leto zapored izvedla globalno raziskavo AI Radar, ki omogoča vpogled v odnos poslovnih voditeljev do umetne inteligence. Rezultati razkrivajo tako optimizem kot tudi ključne izzive pri uresničevanju polnega potenciala umetne inteligence – vsako tretje podjetje, vključeno v raziskavo, načrtuje več kot 25 milijonov dolarjev naložb v to tehnologijo. V poročilu Od potenciala do dobička: Premagovanje vrzeli učinka UI je BCG anketiral 1803 izvršnih direktorjev iz 19 držav in 12 industrij. Prag za vključitev v raziskavo so bila podjetja z najmanj 500 milijoni dolarjev letnih prihodkov (ZDA, Evropa, Japonska, Avstralija) ali najmanj sto milijoni dolarjev (preostali del APAC, Bližnji vzhod, Afrika).

Ostati korak pred konkurenco

In kako vodilna podjetja ostajajo korak pred konkurenco? Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica v BCG, pojasnjuje, da številne organizacije vlagajo v umetno inteligenco, vendar pogosto ostajajo ujete na stopnji eksperimentiranja, brez resničnih poslovnih učinkov. Pravi, da glavna ovira ni pomanjkanje ambicij, ampak razpršenost prizadevanj. »Podjetja se pogosto lotijo prevelikega števila pobud hkrati, namesto da bi se osredotočila na nekaj ključnih, prelomnih iniciativ, ki bi lahko prinesle resnične spremembe v poslovanju in kvantne preskoke v prihodkih.« Pri tem še poudarja, da so najuspešnejša podjetja pokazala, da umetna inteligenca postane dejanski vzvod rasti šele, ko je tesno povezana s preoblikovanjem poslovnih procesov in jasno opredeljenimi cilji. Trajno konkurenčno prednost bodo po njenih besedah pridobili le tisti, ki bodo znali premagati vrzel med eksperimentiranjem in konkretnimi rezultati.

Uspešna podjetja pri uvajanju umetne inteligence sledijo pristopu 10–20–70. To pomeni, da 70 odstotkov svojih prizadevanj namenijo preoblikovanju ljudi, procesov in organizacijske kulture, 20 odstotkov vlagajo v podatke in tehnologijo, le deset odstotkov pa v algoritme.

Raziskava namreč kaže, da najuspešnejša podjetja več kot 80 odstotkov svojih naložb v umetno inteligenco namenjajo preoblikovanju ključnih poslovnih funkcij in razvoju novih produktov, medtem ko druga podjetja 56 odstotkov sredstev vlagajo v manjše pobude, usmerjene v produktivnost. Vodilna podjetja prav tako postavljajo jasne cilje in spremljajo vpliv UI na prihodke in dobičkonosnost, 60 odstotkov anketiranih podjetij pa ne določa in ne meri nobenih finančnih kazalnikov, povezanih z vrednostjo, ki jo ustvarja UI. In kot je še zapisano v raziskavi BCG, se vodilna podjetja osredotočajo na kakovost namesto količine, saj v povprečju razvijajo 3,5 ključnega primera uporabe UI, medtem ko druga podjetja hkrati obravnavajo povprečno 6,1 primera uporabe. Zaradi tega vodilna podjetja pričakujejo 2,1-krat večji donos na naložbo v UI v primerjavi s konkurenco.

Največja tveganja

Umetna inteligenca ostaja prednostna naloga vodstvenih delavcev pri spodbujanju produktivnosti, je ocenil Christoph Schweizer, predsednik uprave družbe BCG. Pri tem dodaja, da je raziskava razkrila ključni izziv: čeprav 75 odstotkov direktorjev UI uvršča med tri najpomembnejše strateške prioritete, le četrtina poroča o konkretni vrednosti svojih pobud. »Vodilni uporabniki umetne inteligence so odkrili uspešno formulo – osredotočajo se na skrbno izbrane UI projekte, jih hitro širijo, preoblikujejo ključne poslovne procese, nadgrajujejo znanja svojih ekip ter sistematično merijo operativne in finančne učinke. Številna podjetja imajo ogromno priložnosti, da zapolnijo vrzel med svojimi ambicijami in resničnostjo.«

Pri uvajanju in uporabi umetne inteligence so vodstveni delavci kot tri največja tveganja pri uporabi umetne inteligence poudarili: zasebnost in varnost podatkov (66 odstotkov), pomanjkanje nadzora ali razumevanja UI odločitev (48 odstotkov) ter regulativne izzive in skladnost s predpisi (44 odstotkov). Kibernetska varnost ostaja ena ključnih skrbi, saj 76 odstotkov vodstvenih delavcev priznava, da je treba njihove varnostne ukrepe na področju umetne inteligence še izboljšati.

Agenti UI

Ključni dejavnik preobrazbe umetne inteligence po svetu so agenti UI – gre za avtonomne sisteme umetne inteligence, ki z orodji, analizo podatkov in medsebojnega povezovanja samostojno dosegajo cilje, z minimalnim človeškim posredovanjem, še navaja BCG. In čeprav so še v zgodnji fazi razvoja, jih 67 odstotkov vodilnih že vključuje v svoje strategije umetne inteligence, pri čemer optimizem glede njihove uporabe ostaja visok in enakomerno razširjen po vseh regijah.

Kar 68 odstotkov vodstvenih delavcev pa meni, da bo njihovo podjetje ohranilo sedanje število zaposlenih, saj bodo umetno inteligenco uporabljali predvsem za povečanje produktivnosti in nadgradnjo kompetenc dosedanjega kadra. »Kljub temu je manj kot tretjina podjetij do zdaj usposobila vsaj četrtino svoje delovne sile za delo z UI – čeprav to predstavlja velik napredek v primerjavi z lani, še vedno ni na ravni, ki bi zaposlenim zagotovila občutek varnosti pri prilagajanju tehnologiji, ki jo mnogi še vedno dojemajo kot grožnjo delovnim mestom.«

Sylvain Duranton, globalni vodja BCG X, pravi, da uspešna podjetja pri uvajanju umetne inteligence sledijo pristopu 10–20–70. To pomeni, da 70 odstotkov svojih prizadevanj namenijo preoblikovanju ljudi, procesov in organizacijske kulture, 20 odstotkov vlagajo v podatke in tehnologijo, le deset odstotkov pa v algoritme.