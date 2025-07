Nekdanji MVP evrolige je novi član Monaca

Izkušeni španski košarkar črnogorskih korenin Nikola Mirotić je podpisal pogodbo z Monacom, lani drugouvščeno ekipo v evroligi. 34-letni krilni center je bil v zadnjih dveh sezonah član Olimpie iz Milana, kamor se je tik po njegovem odhodu iz lige NBA preselil slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

V dolgi karieri je tudi Mirotić igral tudi onkraj Atlantika, v ligi NBA je nosil dres Chicago Bulls, New Orleans Pelicans in Milwaukee Bucks. V svoji krstni sezoni v ZDA je bil izbran celo za najboljšega novinca. 208-centimerski košarkar je zaigral tudi za oba španska giganta Real Madrid in Barcelono, pri kateri je bil v sezoni 2021/22 izbran za najbolj koristnega igralca. Leta 2023 se je prebil tudi med najboljših 10 strelcev evrolige vseh časov.

V minuli sezoni je za Olimpio v evroligi v povprečju dosegel 16,9 točke, 5,7 skoka in 0,9 podaje na tekmo. V Črni Gori rojeni košarkar je sicer celotno kariero igral za špansko izbrano vrsto, s katero je leta 2015 osvojil naslov evropskega prvaka.