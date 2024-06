S hibridnim delovnikom je lažje obdržati zaposlene

V nadalejvanju preberite:

Spremembe v načinu dela, ki so jih prinesle sodobna tehnologija in razmere na trgu dela, dodaten pospešek pa je prispevala epidemija covida, kot kaže, postajajo za milijone zaposlenih po svetu nova normalnost. Kadroviki pojasnjujejo, da možnost dela od doma postaja standard, po katerem zlasti višje izobraženi kandidati za pisarniško delo povprašujejo že na razgovoru za službo tudi v Sloveniji. Z novimi paradigmami dela se ne ubadajo le delodajalci, ampak to vprašanje v iskanju optimalnih rešitev postaja tudi predmet znanstvenih raziskav. Te za zdaj kažejo, da hibridno delo prinaša prednosti tako za zaposlene kot za delodajalce, da pa seveda za vsa delovna mesta ni primerno. Tudi prakse v slovenskih podjetjih so različne.