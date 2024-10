Med kupci so najelitnejše specialne enote in Nasa

Poleg policije in vojske v Sloveniji še številne specialne enote v svetu, vključno z delom Nasine ekipe, nosijo oblačila, zasnovana v slovenskem podjetju UNI&FORMA. Med prvimi so izdelali taktična oblačila s kombiniranjem različnih materialov, ki odgovarjajo potrebam posameznega dela telesa.

Podjetje, ustanovljeno leta 1997 z vizijo izdelovanja visokozmogljivih taktičnih oblačil za večje organizacije, je kmalu začelo opremljati Slovensko vojsko, policijo, carino, proizvajali so delovna oblačila. »Z leti izkušenj pa so začeli razvijati popolnoma nove oblačilne sisteme, ki so pomenili preboj v tem segmentu trga in prihajati so začela povpraševanja specialnih enot z vsega sveta. V naših oblačilih so videli veliko dodano vrednost pri svojem delu,« opiše direktor podjetja UNI&FORMA Jože Kastelic pot podjetja, ki se je začela z ustanovitvijo mednarodno prepoznavne blagovne znamke UF PRO pred približno 12 leti.

Razvoj podjetja, rast poslovanja in podjetja je od takrat zelo hiter. Z umikom iz lastniške strukture in mislijo na upokojitev so pred petimi leti ustanovitelji prodali večinski lastniški delež nemški skupini Mehler Systems. Ta združuje več podjetij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem balistične in zaščitne opreme za policijo in vojsko in je največji igralec v Evropi v tej panogi.

Ergonomija telesa narekuje materiale

»Izdelujemo vrhunska taktična oblačila, ki jih razvijamo posebej za operativce elitnih policijskih in vojaških enot po vsem svetu, ki delujejo v najtežjih pogojih. To so ljudje, ki skrbijo za našo varnost, delujejo v najtežjih pogojih. Mi pa jim moramo zagotoviti opremo, ki jim omogoča, da delo opravijo stoodstotno. Ne samo da jih ne sme ovirati, tako ji morajo zaupati, da ne razmišljajo, ali bo vzdržala. Pravzaprav o njej sploh ne smejo razmišljati,« pravi Kastelic.

Zagotavljati mora udobje in funkcionalnost ne glede na to, ali uporabnik naloge opravlja v monsunskih razmerah, na ekstremni vročini ali v arktičnih pogojih. In navsezadnje, ob manjših prilagoditvah tudi pri vsakdanji rabi, saj oblačila dobavljajo tudi segmentom zunaj taktičnega področja.

Biti želimo izbrani delodajalec z izjemno notranjo kulturo in skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa njihovo visoko motiviranostjo, pravi direktor podjetja Jože Kastelic. FOTO: Dejan Javornik/Delo

»Smo prva izbira za funkcionalna taktična oblačila v regiji DACH, prepoznani pa globalno, imamo mrežo partnerjev v 40 državah in spletno prodajo v 28 držav. Zaradi nišnosti in specifičnosti naše industrije tuji trgi prispevajo 90–95 odstotkov našega celotnega prometa,« trg predstavi sogovornik. Letos bodo presegli vrednost prodaje v višini 50 milijonov evrov, dodana vrednost na zaposlenega bo zelo blizu 200.000 evrov.

Njihova oblačila v tujini nosijo specialne enote v Avstriji, Nemčiji, Latviji, na Poljskem in Češkem ... V Evropi opremljajo od 80 do 90 odstotkov vseh najelitnejših specialnih enot, predvsem policijskih. Zunaj stare celine pa med drugim več kot 300 specialnih policijskih enot (S.W.A.T.) v ZDA, med katerimi so tudi najelitnejše, opremljajo Nasin White Sands Test Facility, enote v Tajvanu, Hongkongu, prepoznavni so med drugim v Avstraliji, v Novi Zelandiji in na Kitajskem.

Po njihovih oblačilih posegajo tudi posamezniki, ki se radi gibljejo v naravi, se ukvarjajo s preživetjem v naravi oziroma so njihovi hobiji tako ali drugače povezani z naravo.

Na trg pošljejo približno 400.000 izdelkov na leto, imajo mrežo partnerjev v 40 državah in zagotavljajo spletno prodajo v 28 držav. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Kot še pojasnjuje Kastelic, so opremo razvili na podlagi študij ergonomije človeškega telesa. »Naredili smo študijo gibanja posameznega dela telesa, posamezne mišice ter njihov odziv na različne gibe. Na primer pri skokih, pri teku, pri plazenju po kolenih ali po rokah. Na podlagi teh analiz smo naredili ogrodje naših oblačil. Pri tem tudi kombiniramo različne materiale, tako da so tam, kjer je potrebna večja gibljivost, elastični, kjer uporabnik potrebuje večjo stabilnost, so bolj togi,« opisuje. Podjetje je bilo med prvimi na svetu, ki je kombiniralo različne materiale glede na ergonomijo telesa med opravljanjem določenih funkcij.

Inovacije, pametne naprave in trendi

Uporabniška izkušnja je ob kakovosti in inovativnosti tista, s katero prepričajo še tako zahtevne kupce. Poslušajo jih in poskušajo razumeti njihove probleme in izzive. Ključno je, je suveren Kastelic, da strank ne sprašujejo po rešitvah, ampak jim jih predlagajo v podjetju: »Zato, ker mi oblačilne sisteme poznamo bolje kot naše stranke. One povedo, kje imajo težave, mi smo tukaj, da jim težave rešimo.«

Deloma tudi iz tega izhajajo inovacije, ki so eno najpomembnejših področij v strategiji podjetja, predvsem pa v njihovi kulturi in miselnosti. Tako se lahko pohvalijo s kar nekaj na različne načine zaščitenimi rešitvami, ki jih vgrajujejo v oblačilne sisteme, prav zdaj so v postopku odobravanja več patentov.

Podjetje je ustvarilo prepoznavno blagovno znamko v niši taktičnih oblačil, ki jih razvijajo razvijamo posebej za operativce elitnih policijskih in vojaških enot po vsem svetu. FOTO: Dejan Javornik/Delo

V majice in jakne vgrajujejo sistem air/pac, ki izboljšuje kroženje zraka znotraj oblačila ter omogoča lažje nošenje bremena. Tega so zaščitili z blagovno znamko. Med patentiranimi rešitvami Kastelic omenja sistem v kapucah jaken Hood/Harness, ki omogoča, da se ob obračanju glave kapuca premika skupaj z njo, našli in patentirali pa so tudi rešitev Waist/Flex, ki omogoča optimalno prileganje hlačnega pasu obliki telesa. Integrirajo ga že v večino hlač, ki jih proizvedejo. »Smo zelo inovativno podjetje in tudi trg nas prepoznava po tem in nam priznava eno vodilnih vlog na področju inovativnosti v industriji taktičnih oblačil,« strne.

Kaj pa pametne naprave? Poudari, da jih v njihovih oblačilih ni. »Pametne naprave, elektronika in podobno je bilo morda zelo aktualno pred izbruhom konflikta v Ukrajini. Ta je na našem področju prinesel to, da noben vojak na bojišču noče imeti na sebi nobene takšne naprave, ker je z njimi povezano zelo veliko tveganje, da bi ga nasprotna stran locirala,« pojasni.

Kot ugotavljajo v podjetju, ta vojna prinaša tudi veliko spremembo v razvoju oblačil. Ta se od uporabe tehničnih in pametnih pripomočkov usmerja v to, da so oblačila še bolj praktična, z uporabo novih materialov še lažja, vzdržljivejša, še bolj udobna zaradi kombiniranja različnih vrst materialov ter prilagodljiva posamezniku – vse z namenom, da operativci lahko naloge opravijo čim hitreje in se nato umaknejo na varno.

Pri iskanju kadrov največji izziv šivilje

Uspeh pripisuje tudi temu, da v podjetju poskušajo razmišljati drugače in se ne omejevati z znanji in idejami, ki že obstajajo. »Ko razvijamo neko novo idejo, nov produkt, nismo zadovoljni s prvo dobro rešitvijo, ki se nam porodi, ampak vedno še z nekaj iteracijami preverimo, ali je zares najboljša. Pri tem nas vodi tudi naš slogan, ki pravi, da so omejitve le produkt uma (Limits are a mindset).

Kakovost je ključni element uniform, poudari sogovornik, zasledujejo jo vse od nabave materialov, ki jih večinoma kupujejo pri evropskih dobaviteljih. Skladnost izdelkov, ki jih šivajo njihovi proizvodni parterji v Evropi in v Aziji, naključno preverjajo tudi šivilje v Komendi. Njihovo ključno delo je sicer izdelovanje vzorcev, šivanje novih produktov.

Skrb za dobro počutje sodelavcev je visoko na lestvici prioritet. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Prav šivilje so v skoraj 90-članski ekipi Uni&Forme največji izziv, ko iščejo nove sodelavce na trgu dela. Zaposlujejo sicer vse vrste kadrov, od splošnih strokovnjakov do takih s področja IT, tekstilnih inženirjev, aplikativnih inženirjev in šivilj. »Največji izziv za nas so šivilje, ker je v Sloveniji ta poklic bistveno manj privlačen za mlade, kot je bil v preteklosti, in tudi število vpisanih v srednje šole in na fakultete, ki izobražujejo za tekstilno panogo, upada. Čeprav je v Sloveniji kar nekaj podjetij iz te panoge, ki so pomembni igralci na svetovnem trgu, ni velikega zanimanja,« ugotavlja.

Skrb za dobro počutje sodelavcev je sicer visoko na lestvici prioritet, še poudarja Kastelic, pomembna je odprta komunikacija. »Želimo, da vsak naš sodelavec ve, da njegovo delo in odgovornosti, ki jih ima, prinašajo dodano vrednost podjetju, da smo odprti, da prisluhnemo njihovim idejam.« Zadovoljen je s klimo v organizaciji in ponosen, da po hodnikih, pisarnah in sejnih sobah pogosto sliši smeh. Vsi se zavedajo, da so odvisni od tega, kaj bodo kot podjetje ustvarili, in da morajo biti med najboljšimi na svetu, če hočejo napredovati.

Cilj: premikati meje mogočega

Kakovost je ključni element uniform, poudari Jože Kastelic. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Pomembno mesto namenjajo tudi trajnosti, in to tako pri materialih, ki jih uporabljajo pri izdelavi oblačil, kot v delovnih procesih. Pri gradnji novega objekta v Komendi, kamor so se preselili pred dvema letoma, so upoštevali številne standarde s področja trajnosti. Naredili so vrtino, ki jim pozimi omogoča ogrevanje, poleti pa hlajenje. S postavitvijo sončne elektrarne, ki jo bodo v prihodnjih mesecih predali v uporabo, pričakujejo, da bodo samooskrbni.

In kakšni so načrti podjetja za prihodnjih nekaj let? Usmerjeni so v ambiciozno rast in razvoj podjetja, pravi Kastelic. »Biti želimo izbrani delodajalec z izjemno notranjo kulturo in skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa njihovo visoko motiviranostjo. Še naprej bomo razvijali vse prodajne kanale in si prizadevali za širjenje poslovanja na nove trge in na nove potencialne skupine uporabnikov, pri tem pa si želimo ostati prva izbira pripadnikov elitnih vojaških in policijskih enot po svetu. Strategija vključuje tudi diverzifikacijo dobavne verige s poudarkom na Evropi in Aziji, s čimer želimo zagotoviti ustrezne kapacitete in odpornost našega poslovanja,« razkriva. Skladno s sloganom Limits are a mindset pa bodo še naprej premikali meje mogočega.