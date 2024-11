Mladi imajo drugačna pričakovanja glede zaposlitve

Trg dela se je v zadnjih letih močno preoblikoval – pojavila so se nova delovna mesta z drugačnimi strokovnimi profili, hkrati pa se je spremenil tudi odnos zaposlenih do dela. Mladi danes vstopajo na trg dela z drugačnimi pričakovanji kot generacije pred njimi – od delodajalcev pričakujejo več kot zgolj stabilnost. Ključno jim je, da delo omogoča osebni in strokovni razvoj ter prilagodljivost in avtonomijo. Generacija Z in milenijci iščejo delovna okolja, v katerih lahko aktivno prispevajo k pozitivnim spremembam v družbi, še posebej na področju trajnosti in družbene odgovornosti.

Fleksibilne delovne razmere, možnost dela na daljavo ter ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem so osnova za pogajanje ob iskanju zaposlitve. Podjetja, ki prepoznavajo te trende in jih uspešno integrirajo v svoje delovanje, lažje privabljajo sposobne talente in zagotavljajo dolgoročno sodelovanje, s čimer utrjujejo svojo konkurenčnost.

Petrolova zavezanost zadovoljstvu zaposlenih

Petrol se zaveda teh sprememb in že vrsto let uspešno gradi delovno okolje, ki odgovarja na pričakovanja sodobnih iskalcev zaposlitve. Z različnimi programi in pobudami skrbi za zadovoljstvo svojih zaposlenih, hkrati pa spodbuja razvoj strokovnega znanja in osebnih veščin. Zaposleni imajo skozi izobraževalne programe, usposabljanja in mentorstva priložnost za strokovni razvoj in osebnostno rast, to pa prispeva k njihovemu celostnemu napredku.

Mladi talenti iščejo delovna okolja, v katerih lahko aktivno prispevajo k pozitivnim spremembam v družbi, še posebej na področju trajnosti. FOTO: Petrol

Poleg tega Petrol že vrsto let izvaja raziskave o zadovoljstvu zaposlenih, kar jim omogoča nenehno izboljševanje pogojev dela in vzpostavljanje motivirajočega okolja, v katerem so zaposleni ključni partnerji pri doseganju uspehov. Rezultati kažejo, da so zaposleni najbolj zadovoljni s stabilnostjo zaposlitve, dobrimi odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter prilagodljivim delovnim časom. Na podlagi teh rezultatov Petrol redno uvaja nove ukrepe, s katerimi še dodatno izboljšujejo delovno okolje in povečujejo zavzetost zaposlenih.

Trajnost kot ključni dejavnik pri privabljanju novih kadrov

Pomemben element pri privabljanju mladih kadrov je tudi Petrolova zavezanost trajnosti. Mlajše generacije vse bolj cenijo podjetja, ki odgovorno ravnajo z naravnimi viri in vlagajo v projekte, ki pripomorejo k varovanju okolja. Petrol zato s svojimi trajnostnimi projekti, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in varovanje okolja, omogoča zaposlenim, da sodelujejo pri projektih, ki ne le izboljšujejo poslovanje podjetja, temveč prispevajo tudi k širšemu družbenemu dobremu.

Trajnost je postlala ena ključnih strategij družbe Petrol in vpliva na različne ravni njihovega delovanja. Zaposleni uporabljajo električna vozila za službene poti, na voljo imajo parkirišča za kolesa in skiroje ter možnost dela od doma, kar zmanjšuje njihov ogljični odtis. Pomemben prispevek k trajnostnemu ravnanju imajo tudi zaposleni, ki delujejo kot ambasadorji trajnosti in s svojim zgledom spodbujajo druge k okolju prijaznim praksam.

Trajnost je postlala ena ključnih strategij družbe Petrol. FOTO: Petrol

Petrol na ta način ustvarja okolje, v katerem trajnost ni le marketinška poteza, temveč resnična zaveza, ki jo živijo vsi zaposleni. Prav trajnostni projekti pogosto pritegnejo nove talente, ki želijo s svojim delom prispevati k boljši prihodnosti.

S tem ko Petrol združuje skrb za zaposlene in zavezanost trajnostnemu razvoju, se uspešno pozicionira kot delodajalec, ki privablja ambiciozne in zavzete posameznike. Trajnostni projekti, ki prinašajo širše družbene koristi, so za številne mlade strokovnjake ključni dejavnik pri odločitvi za delo v Petrolu. Podjetje tako uspešno krepi svojo vlogo vodilnega podjetja v regiji, ki gradi prihodnost na trdnih vrednotah in inovativnih rešitvah.

