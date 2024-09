Najboljši v poklicih iščejo zgled tudi pri športnikih

Končana je slovenska različica tekmovanja mladih v poklicnih spretnostih Slovenia Skills, ki je prinesla zmagovalce v 13 panogah. S tem so se tudi uvrstili na evropsko tekmovanje Euro Skills, ki bo prihodnje leto na Danskem. Med njimi bo tudi Nika Kohne, ki je bila najboljša med frizerji.

Namen tekmovanj, ki jih v Sloveniji organizira Center za poklicno izobraževanje (CPI), je spodbuditi mlade, da se pogosteje odločajo za poklicno in tehnično izobraževanje (VET). Da bi to dosegli, je namreč nujno treba povečati prepoznavnost poklicev, ki izhajajo iz tega, ter poskrbeti za spremembo ugleda v družbi, da ga bo povezovala s kakovostjo in odličnostjo.

Euro Skills in nacionalni izbori pred tem so eden od načinov, kako poklice v praksi predstaviti mladim. V CPI pojasnjujejo, da je organizacija Slovenia Skills del njihovega projekta Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – Next Generation EU.

Na tekmovanju, ki je potekalo v okviru sejma MOS, se je v strežbi, kuharstvu, slikopleskarstvu, cvetličarstvu, aranžerstvu, frizerstvu, kamnoseštvu, pohištvenem in stavbnem mizarstvu, IKT, mehatroniki ter CNC-rezkanju pomerilo 77 nadarjenih mladih do 24 leta starosti. »S prikazanimi znanji in spretnostmi na tekmovanju Slovenia Skills 2024 smo zelo zadovoljni. Tekmovalke in tekmovalci v vseh panogah so pokazali visoko raven znanja, kar nas sicer ni presenetilo, saj se na nacionalno tekmovanje uvrstijo le najboljši. Obiskale so nas tudi delegacije tujih držav, ki so prav tako izrazile občudovanje nad kakovostjo tekmovalnih nalog ter tekmovalcev,« so povedali v CPI.

Zmagovalci so že začeli priprave na evropsko tekmovanje. »Novembra bomo del ekipe peljali na belgijsko nacionalno tekmovanje, da bodo dobili prve izkušnje na mednarodnem parketu. Leto, ki je pred nami, bo za ekipo polno izobraževanj, tako strokovnih, kot splošnih,« so še dodali.

Veseli se leta učenja

FOTO: Tadej Bernik

Med zmagovalci nacionalnega tekmovanja je frizerka Nika Kohne, ki je zastopala Srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Kot je povedala, je sicer že nekaj let, odkar je tam končala triletno šolanje, zdaj, pri 23 letih je bila zadnja možnost, da se prebije na evropsko tekmovanje. Veselje, da ji je v drugem poskusu nastopa na Slovenia Skills uspelo premagati vso konkurenco, je res veliko, pravi Nika, ki sicer delovne izkušnje nabira v enem od frizerskih salonov, pri tem pa se ves čas dodatno izobražuje ter se, kolikor je mogoče, pogosto udeležuje tudi različnih tekmovanj.

»Tekmovanja so zanimiva in z njimi tudi združujem željo po nastopanju. Predvsem pa v tekmovanjih vidim veliko prednosti. Če si med boljšimi, pomeni potrditev, da si na pravi poti, v nasprotnem primeru pa se v resnici naučiš še več. Tako namreč spoznaš, kaj delaš narobe, kje se lahko še popraviš, da boš še boljši,« razmišlja sogovornica, ki se najraje zgleduje po športnikih. Ima velike načrte za svojo kariero, a o njih ne želi govoriti, dokler ne bodo uresničeni, zaveda pa se, da je na poti do odličnosti nujno tudi nenehno izobraževanje.

Osvojila je osnove kemije v frizerstvu. Našteje že kar nekaj držav, kjer se je udeleževala akademij, vse od bližnjega Zagreba do ZDA. »V ZDA sem si res želela, ampak sem pred tem morala izboljšati znanje angleščine, tako da sem se udeležila intenzivnega panožnega jezikovnega tečaja v Londonu,« je povedala. Če hočeš doseči svoj cilj, se moraš zanj potruditi. To je tudi njen nasvet mladim, ko izbirajo poklic. »Pri izbiri je treba slediti svojim željam. Če nisi pripravljen delati zanj, vlagati, ne bo šlo. To je enako kot pri športnikih,« je dejala. Po zmagi na Slovenia Sills v prihodnjem letu do tekmovanja Euro Skills pričakuje predvsem, da bo pridobila veliko novega znanja ter poznanstev, to je najpomembnejše za nadaljnjo pot.