Iskanje novih vzornic za inženirske poklice

Vse do nedelje, 22. septembra, so odprte prijave za inženirko leta 2024. V središču izbora pa je potencial inženirk za navduševanje mlajših generacij. Komisija bo med prijavljenimi kandidatkami izbrala deset predstavnic sedme generacije slovenskih inženirk, ki bodo javnosti prvič predstavljene 20. novembra. Inženirka leta 2024 pa bo razglašena na dogodku v Ljubljani, ki bo 16. januarja 2025.

Z izborom Inženirka leta organizatorji, kot pojasnjujejo, naslavljajo problem nevidnosti inženirk v družbi in gradijo skupnost slovenskih inženirk. Tudi letos lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja svojo kandidatko za inženirko leta 2024 predlagajo prek obrazca na spletni strani natečaja.

Pomen zgledov

»Inženirski poklici so lahko res lepi, polni izzivov in osebne rasti. Vsakemu dekletu, ki ga navdušuje inženirska smer, privoščim, da ima možnost in priložnost spoznati, kaj lahko inženirstvo da njej sami in ona z njim družbi. Zato izbor Inženirka leta, saj želimo, da dekleta spoznajo posameznice, vzornice, ki so se srečevale s podobnimi ali celo istimi dilemami in jim jih lahko pomagajo razrešiti. Izguba vsakega potenciala je namreč, sploh v današnjem, tehnološko izredno naprednem svetu, izguba talenta za celotno družbo,« pomen zgledov opisuje urednica projekta Inženirke in inženirji bomo! Metka Škofic.

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote. Namen je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot, še navajajo organizatorji.

Slediti svojim željam

Aktualna inženirka leta Ljupka Vrteva iz Petrola si, kot pravi, želi, da bi se mlada dekleta zavedala, da so sposobna slediti svojim željam. Da se ne bi bala biti to, kar so – vedno in povsod – ter da bi imela na voljo dovolj informacij, kaj pomeni študij in kasneje poklicna pot na področjih STEM. »Na inženirski poti pa dovolj vzornic in mentoric ter da bo prišel trenutek v življenju, ko bodo hvaležna in ponosna nase, da so se opogumila in odločila za takšno smer,« še dodaja.

Izbor Inženirka leta, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je del iniciative Inženirke in inženirji bomo!. Poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji. Izbor inženirke leta od 2023 poteka tudi na Hrvaškem in v Srbiji.

Dosedanje nosilke naziva inženirka leta so (od leta 2023 do 2018): inženirka strojništva Ljupka Vrteva iz Petrola, Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility, Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, Aida Kamišalić Latifić, sedanja državna sekretarka, pristojna za informacijsko družbo in razvoj digitalnih rešitev na ministrstvu za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, prva pa je leta 2018 naziv inženirka leta dobila Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.