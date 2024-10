Stopnice izdelujejo tudi najbogatejšim zemljanom

Stopnice že dolgo niso več le pot navzgor ali navzdol, ampak so pomemben vizualni element, ki sooblikuje podobo prostora, so prepričani v Mizarstvu Jezeršek s Hotavelj. V družinsko podjetje s 46-letno tradicijo, ki uspešno podjetniško zgodbo gradi z lesenimi stopnicami, počasi že vstopa tretja generacija.

Še kot zaposlen v drugem podjetju se je s stopnicami začel ukvarjati oče Karel, v domači garaži. Njegov prvi izziv je bila izdelava stopnic za akademskega slikarja Franceta Slano. Dejavnost je hitro prešla v celodnevno obrt, nenehno širjenje pa je nekaj let po osamosvojitvi Slovenije zahtevalo selitev v nove proizvodne prostore.

Med prvimi v panogi in med obrtniki je v procese začel uvajati tehnološko opremo, najnovejše numerično krmiljene stroje, ki so bili na trgu. To je bil eden od temeljev, ki je podjetje pripeljalo med svetovno smetano v tej tržni niši, je prepričan direktor Jernej Jezeršek. »Izdelujemo tako samonosne stopnice kot obloge betona, pri tem pa seveda tudi ograje. Vse lahko tudi v kombinacijah lesa s kovino, steklom, kamnom, usnjem in drugimi materiali. Zagotavljamo celovito storitev izdelave stopnišč, začenši s svetovanjem in načrtovanjem, proizvodnjo in montažo. Kupci nam povedo, kakšen videz želijo, naša naloga pa je, da poskrbimo za tehnične detajle, konstrukcijo, statiko in podobno,« je predstavil.

Ostati želimo vodilno podjetje na tem področju dela, izboljševati dodano vrednost, doseči še več tujih trgov, še naprej načrtujemo 10- do 15-odstotno letno rast, pravijo solastniki podjetja, bratje Jezeršek (z leve): Jernej, Boštjan in Janez. FOTO: Leon Vidic/Delo

Skupaj z njim podjetje soupravljata brata Boštjan in Janez, ki sta odgovorna za organizacijo in nemoten potek proizvodnje in montaže. Zaradi načina delovanja podjetja, ki zdaj zaposluje 25 redno zaposlenih sodelavcev in še več kot 20 občasnih, med katerimi je 15 mladih na šolski praksi in vajencev, je porazdelitev odgovornosti nujna. Izdelovanje unikatnih izdelkov – v povprečju naredijo pet stopnic na dan – namreč pomeni ogromno načrtovanja, dogovarjanja s strankami, meritev na terenu, logistike in montaže.

»Vsi trije smo ves čas vključeni v projekte. Pomembno je, da imamo vsi vse informacije. Po 18 letih dela na ta način z gotovostjo lahko trdim, da ta sistem odlično deluje,« je dejal Jernej Jezeršek in pristavil, da sta od družinskih članov v podjetju zaposleni njegova in bratova žena ter eden od nečakov, ki prevzema vodenje proizvodnje. V podjetje pa počasi vstopajo tudi mlajši otroci.

Posebno zanimiv angleški trg

Lani so v Mizarstvu Jezeršek v Sloveniji ustvarili 3,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 47 odstotkov na tujih trgih. Projekte so v svoji zgodovini izpeljali že v več kot 30 državah po vsem svetu, najpomembnejši tuji trgi pa so Avstrija, Francija, Nemčija, Anglija, Hrvaška in Italija. Posebej zanimiv trg je po Jezerškovih besedah angleški, kjer vidijo velik potencial. Tam imajo manj kupcev, a so njihova naročila zelo zahtevna, izdelki imajo zelo visoko dodano vrednost. Vrednost njihovih stopnic lahko sega od nekaj sto evrov do več sto tisoč evrov, dodana vrednost na zaposlenega se je lani ustavila pri skoraj 76.800 evrih, kar je precej nad povprečjem v lesni panogi.

Nove tehnologije omogočajo do milimetra natančne meritve na terenu, najsodobnejša programska oprema pa natančen izris in projektiranje stopnic. FOTO: Leon Vidic/Delo

Njihovi kupci so tako doma kot v tujini večji proizvajalci montažnih hiš, inženiringi, gradbena podjetja in fizične stranke, zanimajo jih tudi veliki projekti, kot so stopnišča v hotelih, rezidencah, večjih naseljih. »Kjer gradimo unikatne stopnice, sami opravimo meritve in jih na koncu montiramo. Ampak v zadnjem času pridobivamo tudi kupce, ki ta dva postopka opravijo sami. Pošljejo nam podatke in mi jim pošljemo izdelek,« sogovornik predstavi enega od modelov sodelovanja s kupci in pojasni, da od nekaterih iz tujine tudi dnevno prejemajo takšna naročila. Hkrati ocenjuje, da bo ta segment kupcev v prihodnje verjetno pomemben generator rasti, »fizično ne moremo več sami izvajati vseh meritev in montaž v tujini ter s tem povezane logistike«.

Besedne zveze »se ne da« ne poznajo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Na vprašanje, kdo od morda svetovno znanih oseb uporablja njihove stopnice, se Jernej Jezeršek pomenljivo nasmehne in doda, da bi bilo veliko kljukic na seznamu znanih in uspešnih športnikov, podjetnikov, politikov, drugih znanih osebnosti, nekaj jih pa je celo tudi na seznamu najbogatejših zemljanov. Naročniki najimenitnejših projektov ostajajo poslovna skrivnost, k temu jih zavezuje pogodba o nerazkrivanju informacij. Imajo pa vsako leto nekaj posebej zanimivih naročil, tako iz Slovenije kot tujine, ki so pravi strokovni izziv.

V eno od jaht so vgradili stopnice, ki so na prvi pogled zelo enostavne, v resnici je bilo vanje vloženega ogromno razvoja, zdaj imajo v izvedbi zelo velika stopnišča v Gruziji, Avstriji, Sloveniji, enega v Pragi, več zahtevnih projektov poteka v Londonu … »Ob naši razvojni ekipi v takšnih projektih sodelujejo tudi kovinarji, električarji, steklarji, tapetniki, statiki in še več zunanjih sodelavcev z različnih področij. Imamo vrhunsko ekipo pripadnih sodelavcev in zunanjih partnerjev. To nam omogoča, da lahko izvedemo takšne projekte tudi na zelo oddaljenih lokacijah. Ne samo v Evropi, tudi v Aziji, Ameriki, Afriki,« našteva.

Njihovi kupci so tako doma kot v tujini večji proizvajalci montažnih hiš, inženiringi, gradbena podjetja in fizične stranke, zanimajo jih tudi veliki projekti, kot so stopnišča v hotelih, rezidencah, večjih naseljih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Inovativnost, ki je ena ključnih karakteristik podjetja, jim priznava tudi trg. Jernej Jezeršek pravi, da smer določajo kupci, ko povedo, kaj si želijo, »mi pa to naredimo. Še nikoli v zgodovini podjetja se ni zgodilo, da bi vrgli puško v koruzo in rekli, da nečesa ni mogoče narediti, da ne znamo. Vedno najdemo rešitve in po tem smo tudi prepoznavni, tudi konkurenca nam to priznava. Se pa potem pogosto pojavi vprašanje finančne vzdržnosti,« pojasnjuje. Kaj podjetju še prinaša uspeh? Predvsem strokovno delo, odgovarja in pravi, da je treba biti »ves čas aktiven, iskati je treba nove kupce, projekte, se ukvarjati s težavami in iskati rešitve. Treba je korektno in veliko delati ter biti pošten. Osnova pa sta veliko znanja in izkušnje tima, brez tega ne gre,« strne.

Vrhunska ekipa in tehnološka oprema

Tehnologije močno pripomorejo h končnemu uspehu podjetja. Na vseh stopnjah nastajanja stopnic si pomagajo z najboljšo opremo, ki jo je mogoče dobiti na trgu. »Za do milimetra natančne meritve na terenu uporabljamo 3D-skener, z moderno programsko opremo pa poskrbimo za natančen izris in projektiranje stopnic. Proizvodnja je opremljena tako s klasičnimi mizarskimi stroji kot tudi z najnovejšimi računalniško krmiljenimi stroji,« zaradi vsega tega, pravi Jezeršek, lahko brez težav prevzamejo naročila tudi najzahtevnejših naročnikov.

FOTO: Leon Vidic/Delo

In tudi, da montažo na terenu opravijo hitro in učinkovito, brez nepotrebnega popravljanja izdelka, kar spet prinaša prednost pred konkurenco. Prizadevajo si, da bi se izdelek pri montaži zlagal kot lego kocke. V praksi je vseeno treba še kaj umeriti, ampak kako natančno je vse narejeno, pove podatek, da enake stopnice, ki so jih pred dvajsetimi leti montirali trije zaposleni tri dni, zdaj postavita dva zaposlena v enem dnevu.

»Naša filozofija je narediti čim boljše izmere, pri čemer si pomagamo z najsodobnejšim laserskim merilnikom, priti do čim boljše zamisli o izvedbi, projekt vrhunsko izrisati in ga čim natančneje narediti v praksi. Rezultat tega je lahko hitra montaža,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da si napak nikakor ne morejo privoščiti za naročila v bolj oddaljene države.

V podjetju je trenutno na praksi ali vajeništvu 15 mladih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot primer navede stopnice, ki so jih izdelali za kupca v San Franciscu. Poleg lesa so bili vključeni materiali tudi kovina, steklo, guma, usnje, vgraditi je bilo treba tudi led luči. Ko so tovor poslali v ZDA, so morali biti prepričani, da bo montaža potekala brezhibno. »Pri izdelkih tega ranga ni možnosti, da bi se zaradi morebitnih napak vozili sem in tja. Če bi montirali, na primer, v Ljubljani, bi to še šlo, na svetovnem trgu pa to ni mogoče, pri takšnih produktih prav zaradi kompleksnosti nimamo veliko konkurence.

Mladi vidijo prihodnost v mizarstvu

Za vse to potrebujemo dobro tehnologijo, veliko znanja, izkušenj in seveda poguma,« je povedal Jezeršek, ponosen na celotno ekipo sodelavcev, ki so zelo pripadni podjetju. Več kot polovico od njih je zaposlil že njegov oče, pove zadovoljno in doda, da se s sodelavci pogosto družijo tudi zunaj podjetja.

Zelo dobro sodelujejo tudi s srednjo lesarsko šolo v Škofji Loki, od koder redno prihajajo generacije študentov in vajencev. Trenutno jih imajo v podjetju 15, »priti jih je želelo še več, a ker hočemo mladim omogočiti kar najboljšo izkušnjo, nismo mogli sprejeti vseh«, je povedal. Zadovoljen je, da mladi v tem delu Slovenije vidijo možnost za kariero v tej panogi.