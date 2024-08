V poklicnih spretnostih se bo predstavilo več kot 90 mladih

Poklicno in strokovno izobraževanje (VET) ima ključno vlogo pri oblikovanju Evrope, poudarjajo v Bruslju. Ne samo da pomembno pripomore k zaposlenosti in pridobivanju pomembnih veščin ter kompetenc za trajnostno prihodnost, prav tako zmanjšuje družbena in socialna nesorazmerja. Tako da ugled tega izobraževanja v javnosti ni na ravni, kot bi si jo želeli.

Sicer nekaj let stara raziskava Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop ugotavlja, da dve tretjini šestnajst- do osemnajstletnikov v Evropi meni, da ima VET v njihovi državi dober ugled, v Sloveniji je ta delež še precej nižji, komaj presega 50 odstotkov. V raziskavi je 21 odstotkov mladih iz Slovenije (v EU pa v povprečju 49 odstotkov) povedalo, da pri izbiri srednje šole ni imelo informacij o poklicnem izobraževanju.

Da bi mladim še pred odločitvijo za kariero čim bolj približali poklice, ki izhajajo iz poklicnega in strokovnega izobraževanja, različne organizacije tudi ob podpori EU organizirajo številne dogodke. Med njimi je na evropski ravni že dobro znani projekt EuroSkills, ki vsaki dve leti v drugi državi gosti približno 600 mladih strokovnjakov iz več kot 30 držav, da se pomerijo v spretnostih in odličnosti v poklicu. Sredi septembra bo na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS potekala slovenska različica tekmovanja SloveniaSkills, ki je tudi predizbor za udeležbo na EuroSkills 2025.

Tehnična delegatka WorldSkills Slovenia, Sara Gošnak iz Centra za poklicno izobraževanje, ki je organizator tekmovanja pri nas, pojasnjuje, da dogodek organizirajo že 14 let. A v obliki, kot je zdaj, ko tekmovanje poteka strnjeno za več panog na istem mestu ob istem času, od leta 2018 pod znamko SloveniaSkills. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Glavni cilj tekmovanja, ki je največji dogodek na temo poklicnega izobraževanja v Sloveniji, je promocija poklicev, predstavitev odličnosti in povečanje ugleda VET.

Prikazanih bo 13 poklicev

Letos se bo med 18. in 22. septembrom v Celju pomerilo več kot 90 tekmovalk in tekmovalcev v frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, razvoju spletnih strani, pohištvenem in stavbnem mizarstvu ter CNC-rezkanju. Prikazali bodo tudi tekmovanje v panogi integracija robotskih sistemov, ki se bo kot panoga na tekmovanje SloveniaSkills uvrstila leta 2026.

»Tekmovanje je zahtevno, saj mladi v svojem poklicu tekmujejo dva ali tri dni. V nekaterih panogah, na primer v kamnoseštvu in mizarstvu, morajo tekmovalci načrtovati in nato izdelati izdelek. Pohištveni mizarji morajo v dveh dneh izdelati omarico s predalom, stavbni mizarji okno, kamnoseki pa neki izdelek iz kamna,« je predstavila Sara Gošnak. Cvetličarji morajo narediti šopek, namizni aranžma in ustvariti samostoječo kreacijo po lastni domišljiji, slikopleskarji morajo prikazati znanje v polaganju tapet, barvanju vrat in črkoslikarstvu, natakarji pa prikažejo postrežbo kave, pogrinjkov, poznavanje vin in tako dalje.

»V vseh panogah morajo mladi tekmovalci in tekmovalke prikazati svoje spretnosti, strokovno znanje in tudi mehke veščine, kot so obvladovanje stresa in organizacija časa,« je pojasnila. Prikaz poklicev bo potekal prve tri dni – razpored po poklicih je objavljen na tematski spletni strani dogodka –, zadnji dan je rezerviran za slavnostno razglasitev rezultatov.

Starši pomembna ciljna skupina

Gošnakova k ogledu dogajanja vabi učence, ki se odločajo o svoji poklicni poti. »S tekmovanji v poklicih jim želimo prikazati raznovrstnost poklicev, katere spretnosti so pomembne ter jih informirati o možnostih izbire. S prikazom jih želimo navdušiti, da se tudi sami odločijo za tovrstno poklicno prihodnost,« je dejala. Pomembna ciljna skupina so tudi starši in skrbniki, ki otroke usmerjajo pri izbiri poklica in imajo v praksi pogosto prav oni neupravičene stereotipe o manjvrednosti poklicev. »Za tekmovalce in tekmovalke pa sodelovanje na takšnem tekmovanju ni koristno le zaradi pridobivanja izkušenj, mehkih veščin in dodatnega strokovnega znanja. Predstavijo se tudi delodajalcem, ki med mladimi strokovnjakinjami in strokovnjaki spoznajo morebitne bodoče zaposlene ter si tako povečajo možnost za zaposlitev.«