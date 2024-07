Izzivi generativne umetne inteligence v zdravstvu

Preobrazbena moč generativne umetne inteligence (UI) bo sčasoma verjetno spremenila zdravstveno industrijo, zato organizacije že začenjajo ukrepati. V najnovejši anketi družbe McKinsey iz letošnjega prvega četrtletja je več kot 70 odstotkov anketirancev iz zdravstvenih organizacij – vključno s plačniki, izvajalci ter skupinami za zdravstvene storitve in tehnologije – izjavilo, da si prizadevajo ali pa so že uvedli zmogljivosti generativne UI.

V letošnji raziskavi večina anketirancev pravi, da njihove organizacije bodisi že uporabljajo generativna orodja umetne inteligence, ali pa jih preizkušajo. Večina vprašanih je v fazi dokazovanja koncepta z generativno UI, saj zainteresirane strani razmišljajo o kompromisih med donosi, tveganji, strateškimi prednostnimi nalogami, upravljanjem, zrelostjo in drugimi dejavniki, navajajo v družbi McKinsey. »Vendar kljub splošnemu interesu industrije za uporabo umetne inteligence še vedno obstaja dobršen delež anketirancev, ki še nimajo nobenih načrtov za uvedbo generativne UI ali ki čakajo na rezultate drugih.«

Partner ali pionir

Med anketiranimi, ki uvajajo generativno UI, jih 59 odstotkov že sodeluje z zunanjimi ponudniki za razvoj prilagojenih rešitev, 24 odstotkov pa jih poroča o načrtih za izdelavo lastnih rešitev, medtem ko le 17 odstotkov pričakuje nakup že pripravljenih izdelkov generativne UI. Med tistimi, ki še niso uvedli generativne UI, jih 41 odstotkov pravi, da jo nameravajo kupiti, kar je morda posledica zaskrbljenosti te populacije zaradi tveganja (57 odstotkov ne želi uvesti generativne UI zaradi tveganja) in tehnoloških potreb (29 odstotkov).

Kot pri vsaki naložbi je tudi tu ključnega pomena, da lahko deležniki spoznajo vrednost, ki jo obljublja generična umetna inteligenca. »Merljiv pozitiven učinek služi kot močna spodbuda za nadaljnjo in razširjeno uporabo ter za naložbe. Medtem ko je število vprašanih, ki so implementirali generativno UI, majhno, pa med tistimi, ki so jo že uvedli, večina še ni izračunala donosnosti naložbe ali pa še čaka na merljive rezultate. Toda približno 60 odstotkov tistih, ki so uvedli rešitve generativne UI, že vidi pozitivno donosnost naložbe bodisi jo pričakuje,« še navajajo v družbi McKinsey.

Kje so lahko največje vrednosti

Generativna UI lahko ustvari izjemno vrednost na področjih, ki bi lahko temeljito izboljšala izkušnjo pacientov in racionalizirala delovanje. Tako večina anketirancev še meni, da so klinični zdravniki in klinična produktivnost področje, kjer ima lahko generativna UI največjo vrednost. »Poleg tega pričakovanja glede potenciala generativne UI v aplikacijah za izboljšanje vključenosti in izkušenj pacientov in članov, upravne učinkovitosti in uspešnosti ter kakovosti oskrbe in zagotavljanja storitev kažejo na širjenje zanimanja za generično umetno inteligenco zunaj klinične uporabe na področja, ki izboljšujejo splošne interakcije pri oskrbi pacientov.«

Omenjena raziskava je bila izvedena marca in je vključevala sto vodilnih v zdravstveni panogi v ZDA, navaja McKinsey. Na vrhu seznama izzivov, s katerimi se soočajo anketirani vodje, ne glede na to, ali delajo pri plačniku, ponudniku ali podjetju za zdravstvene storitve in tehnologije, so pomisleki glede tveganja. To je verjetno posledica nepreverjene narave tehnologije in naložb, potrebnih za vzpostavitev zmogljivosti, ter negotovosti glede predpisov.

»Opozarja na pomen upravljanja in strategij za zmanjševanje tveganj, ki se nanašajo na vrsto vprašanj, od zasebnosti do kliničnih rezultatov, da bi zagotovili skladnost s predpisi in odličnost oskrbe. Po tveganjih so najpogostejše ovire, ki so jih navedli anketiranci: nezadostne zmogljivosti, podatkovna in tehnološka infrastruktura ter dokazovanje vrednosti. To kaže na omejeno tehnično pripravljenost zdravstvenih organizacij za uvajanje rešitev generične umetne inteligence in tudi za potrjevanje njenih zmogljivosti,« še navajajo v družbi McKinsey.