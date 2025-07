Zakaj se Američani in Evropejci ne strinjajo glede globalizacije

V nadaljevanju preberite:

Leta 1999, ko je bil uveden evro, se je na splošno pričakovalo, da bo pomanjkanje prožnosti na evropskem trgu dela otežilo odzivanje na pretrese. Strah se je potrdil po svetovni finančni krizi desetletje pozneje, ko je počil nepremičninski balon, kar je povzročilo težave zaradi državnega zadolževanja in dolgotrajno recesijo v območju z evrom. Nasprotno pa so si Združene države Amerike po krizi leta 2008 precej hitro opomogle. Vendar so se ZDA veliko težje kot Evropa spopadle z drugim velikim gospodarskim šokom: globalizacijo in pojavom Kitajske kot izvozne velesile.