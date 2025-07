Potni listi pripravljeni, Slovenci prek Stožic želijo na Kitajsko

V nadaljevanju:

S pravo poletno vročino se na ljubljanske ulice in tribune dvorane Stožice vrača tudi vrhunska odbojka. Slovenci bodo do nedelje gostili turnir lige narodov in v eminentni konkurenci poskušali izpolniti cilj in potrditi vizum za zaključni turnir osmerice na Kitajskem. Pred domačimi gledalci taktiziranje pomlajenih izbrancev Fabia Solija ne pride v poštev, potrebujejo vsaj tri zmage, uspeh nad svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani bi bil mali čudež.

- na kakšno moštvo stavi selektor Soli

- kdo so tekmeci Slovenije, zakaj so naši odbojkarji favoriti

- kako Slovenija kotira na lestvici mednarodne zveze in v ligi narodov

- kakšne kadrovske uganke čakajo selektorja