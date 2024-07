Učinek davka na sladke brezalkoholne pijače

Davek na sladke brezalkoholne pijače je na Otoku glede na študijo povzročil velik upad zaužitega sladkorja v prehrani ljudi. V Veliki Britaniji so davek na sladke pijače uvedli leta 2018.

Leto dni po njegovi uveljavitvi so otroci zaužili 4,8 grama manj sladkorja na dan, odrasli pa 10,9 grama manj, predvsem na račun manj popitih sladkih pijač. Zaradi manjšega obsega popitih sladkih pijač se je dnevni vnos sladkorja pri otrocih zmanjšal za tri grame, pri odraslih pa za pet gramov, je raziskavo, ki je bila nedavno objavljena v strokovni reviji o javnem zdravstvu Journal of Epidemiology and Community Health, povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Glavni vir so gazirane pijače, veliko prostega sladkorja pa v človeško telo pride tudi prek drugih živil z dodanimi sladkorji, kot so piškoti, čokolada, aromatizirani jogurti in kosmiči za zajtrk. Prosti sladkorji so vsi monosahardidi in disaharidi, ki jih hrani doda proizvajalec, kuhar ali potrošnik, in sladkorji, ki so naravno prisotni v medu, sirupih, sadnih sokovih in sadnih koncentratih.

Raziskovalci so pregledali podatke med letoma 2008 in 2019 ter ugotovili, da je davek na sladke pijače močno pripomogel k zmanjšanemu zaužitju sladkorja pri odraslih in otrocih. Vseeno ljudje na splošno še vedno uživajo preveč sladkorja, so ugotovili raziskovalci, ki so v končno analizo vključili 7999 odraslih in 7656 otrok.

Glede na mednarodne zdravstvene smernice priporočena dnevna količina sladkorja za odrasle znaša 30 gramov, za otroke med 7. in 10. letom starosti 24 gramov, za otroke med 4. in 6. letom pa 19 gramov. Čezmerno pitje sladkih pijač glede na pretekle raziskave vodi v debelost, povzroča sladkorno bolezen tipa dve, srčne bolezni in prezgodnjo smrt. Kot piše dpa, je davek na sladke pijače do danes uvedlo več kot 50 držav, še poroča STA.