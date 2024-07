| Slovenija PREMIUM

Daljši seznam brezplačnih cepljenj

Iz zavarovanja so plačana cepljenja proti KME za stare od 47 do 49 let, otrok proti noricam, nosečnic proti RSV in moških do 26. leta proti HPV.

Galerija Brezplačno je tudi poživitveno cepljenje proti davici in tetanusu na deset let. FOTO: Voranc Vogel/Delo