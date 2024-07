Kako do več slovenske ekološke hrane v vrtcih in šolah

V nadaljevanju preberite:

Organizirana prehrana v vrtcih in šolah, ki upošteva vsaj cilje iz uredbe o zelenem javnem naročanju, je glavni instrument za doseganje enakopravnosti otrok pri zdravem prehranjevanju ne glede na njihovo socialno ozadje. Znižanje teh ciljev bi otroke dolgoročno postavilo v neenakopraven položaj, so prepričani udeleženci strokovnega posveta, ki ga je junija pripravila Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS).

S tem so izrazili nasprotovanje pozivu vodij vzgojnih in socialnih zavodov za znižanje deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti. Kot pravijo, številni primeri dobre prakse dokazujejo, da je mogoče doseči ali celo preseči zakonsko predpisane deleže lokalnih (ekoloških) živil, če je le volja za to.