Virus, ki povzroča raka na materničnem vratu, se prenaša s kože na kožo

Rak materničnega vratu je edina vrsta raka, pri kateri lahko preprečimo skoraj vsak nov primer, navajajo na NIJZ, a je še vedno četrti najpogostejši rak na svetu in je eden najpogostejših rakov pri mladih ženskah. Slovenija sicer spada med evropske države z najmanjšim bremenom te bolezni, predvsem zaradi uspešnega presejalnega programa Zora.

Leta 2020 je pri nas na novo zbolelo 133 žensk, kar je približno 1,5 odstotka vseh na novo odkritih rakov v tistem letu, navajajo na onkološkem inštitutu.

Najpomembnejši dejavnik tveganja je okužba z virusom HPV, ki je odgovoren za nastanek več kot 95 odstotkov primerov raka na materničnem vratu. Virus se prenaša s kože na kožo, ob kakršnikoli vrsti spolnega odnosa, še pojasnjujejo. Dejavniki tveganja za okužbo so začetek spolnih odnosov v zgodnji mladosti, prebolele spolne bolezni in številni spolni partnerji. Tveganje povečujejo tudi številni porodi, dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tabletk, kajenje, družinska obremenjenost, okužba s HIV.

»Ključna je preprečitev okužbe s HPV, cepljenje pa je eden najučinkovitejših načinov za to,« se strinja Tina Gabrovec, dr. med. V lanskem šolskem letu je bilo precepljenih 38 odstotkov šestošolk in 20 odstotkov šestošolcev, kar pomeni, da je precepljenost med dekleti v tej starostni skupini dosegla manj kot dve tretjini tiste v šolskem letu 2018/2019, ko je bila najvišja.

»Cepljenje je prostovoljno in se izvede na sistematskem pregledu v šestem razredu osnovne šole. Od lanskega šolskega leta je brezplačno na voljo tudi fantom, ki obiskujejo 1. in 3. letnik srednje šole, dekleta se proti HPV lahko cepijo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja do dopolnjenega 26. leta starosti, prav tako tudi fantje, ki so šesti razred obiskovali v šolskem letu 2021/2022 ali pozneje,« pojasnjuje Tina Gabrovec.

Kot smo že pisali v Delu, se sicer večina spolno aktivnih posameznikov najmanj enkrat v življenju okuži s HPV. Moški so še posebej izpostavljeni ponavljajočim se okužbam, pravi sogovornica, ker pa večinoma nimajo kliničnih znakov, jo lahko nevede širijo.

Znaki bolezni se pojavijo, ko je že razširjena

Rak na materničnem vratu je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb, torej s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu. Pomemben prispevek pri tem ima presejalni program Zora s preventivnimi ginekološkimi pregledi in pregledi celic v brisu materničnega vratu. »Namen je med navidezno zdravimi odraslimi ženskami odkriti predrakave in zgodnje rakave spremembe. To je ključno zlasti zato, ker se simptomi in znaki raka materničnega vratu najpogosteje pojavijo šele, ko so celice materničnega vratu že rakave in se je rak že razširil tudi na druge dele telesa,« pojasnjuje Tina Gabrovec.

Po njenih besedah predrakave spremembe v večini primerov sicer spontano izzvenijo, kadar je potrebno zdravljenje, je to enostaven operativni poseg, ki omogoči popolno ozdravitev. V Sloveniji že skoraj 200.000 žensk nima izbranega ginekologa in njim vabilo na preventivni pregled pošljejo iz registra Zora. Dodajo tudi seznam ambulant, kjer se je mogoče naročiti na termin, ter čakalne dobe.