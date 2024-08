V Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidijo

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci Slovenije imajo veliko spolno prenesenih okužb, predvsem genitalnih bradavic in drugih okužb s humanimi papilomavirusi (HPV) ter s klamidijo. Podatki o prijavljenih primerih podcenjujejo pogostost omenjenih bolezni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že več let opozarjajo ministrstvo za zdravje, da bi bilo smiselno sprejeti nacionalno strategijo za preprečevanje in obvladovanje spolno prenesenih okužb, ki bi bila usklajena s strategijo Svetovne zdravstvene organizacije. Kot kaže, jo bomo vendarle dobili prihodnje leto.