  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Podjetje, od katerega kupuje Slovenija: partner Izraela z zgodovino korupcije

    Leonardo je po prihodkih štirinajsto največje obrambno podjetje na svetu in drugo največje v Evropski uniji.
    Leonardo je korporativno in tehnološko prepleten z jedrom izraelske obrambne industrije. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
    Galerija
    Leonardo je korporativno in tehnološko prepleten z jedrom izraelske obrambne industrije. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters
    Žan Urbanija
    13. 8. 2025 | 09:25
    13. 8. 2025 | 10:38
    6:34
    A+A-

    Namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, ki ju bo ministrstvo za notranje zadeve kupilo od družbe Leonardo, naj bi v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028. Medtem ko se še vedno krešejo mnenja o etičnosti samega nakupa, je etično sporno tudi samo podjetje, od katerega država kupuje helikopterja.

    image_alt
    Pozivi k pojasnilom o izbiri reševalnega helikopterja za 32 milijonov evrov

    Leonardo S.p.A., kot ga poznamo danes, je neposredni naslednik konglomerata Finmeccanica, ustanovljenega leta 1948 za obnovo italijanske povojne industrije.

    Pod svojim okriljem je skozi desetletja združil ikonična imena italijanske obrambne industrije, kot so proizvajalec helikopterjev Agusta, letalski specialist Alenia Aermacchi in proizvajalec ladijskih topov Oto Melara, je razvidno iz zgodovinskega pregleda na spletni strani podjetja.

    Leta 2017 se je Finmeccanica preimenovala v Leonardo. Uradna razlaga podjetja je bila, da gre za poklon Leonardu da Vinciju, »univerzalnemu simbolu italijanske inovativnosti in ustvarjalnosti«, kot so zapisali na spletni strani svoje podružnice Leonardo Global Solutions.

    image_alt
    Zakaj naše helikoptersko reševanje ni primerljivo z evropskimi standardi

    Vendar pa kritiki, ki jih povzema medij Artnet News, opozarjajo, da se je preimenovanje zgodilo takoj po vrsti uničujočih korupcijskih škandalov, ki so omadeževali ime Finmeccanica. Najbolj odmeven je bil primer podkupovanja indijskih uradnikov pri prodaji helikopterjev. Ta poteza je bila tako označena za artwashing – poskus, da se s pozitivnimi konotacijami umetnosti in znanosti opere kontroverzna poslovna preteklost.

    Danes je Leonardo po prihodkih štirinajsto največje obrambno podjetje na svetu z več kot 60.000 zaposlenimi in drugo največje v Evropski uniji. Ključno vlogo v podjetju ima italijanska država, ki je prek ministrstva za gospodarstvo in finance s 30,2-odstotnim deležem njegov največji lastnik, poroča raziskovalna organizacija in portal Who Profits.

    To Leonardu ne daje le finančne stabilnosti, temveč ga postavlja v vlogo strateškega orodja italijanske zunanje politike. Posli, kot je slovenski, tako niso zgolj komercialne narave, ampak tudi dejanja, ki krepijo meddržavne in strateške vezi.

    image_alt
    Stroka mora povedati, kateri helikopter je ustrezen

    Povezave z Izraelom

    Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese je v svojem poročilu poudarila, da je sodelovanje Leonarda z Izraelom globoko, sistemsko in dolgotrajno.

    Preiskave proti Leonardu so potekale tudi v Kuvajtu zaradi suma umetno napihnjenih stroškov pri poslu z letali. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Preiskave proti Leonardu so potekale tudi v Kuvajtu zaradi suma umetno napihnjenih stroškov pri poslu z letali. FOTO: Amir Cohen/Reuters

    Organizacija American Friends Service Committee (AFSC) poroča, da Leonardo dobavlja ladijske topove OTO melara 76/62, ki so nameščeni na izraelskih vojaških ladjah razreda sa'ar. Prav te ladje so bile po navedbah AFSC oktobra 2023 med prvimi, ki so bile operativno uporabljene v napadih na Gazo, hkrati pa so ključne pri izvajanju pomorske blokade območja, ki traja že od leta 2007.

    Sodelovanje se nadaljuje v zraku. Leta 2012 je Izrael sklenil približno milijardo dolarjev vreden posel za nakup 30 naprednih trenažnih letal aermacchi M-346, ki jih v Izraelu imenujejo »lavi«, navaja Who Profits. Temu je sledilo še naročilo trenažnih helikopterjev AW119Kx.

    image_alt
    Trdijo, da so upoštevali vse zahteve, ki so jih lahko

    Morda najtesnejša vez pa se je vzpostavila leta 2022, ko se je Leonardova ameriška podružnica DRS združila z izraelskim proizvajalcem vojaških radarjev RADA Electronic Industries. Kot poudarja AFSC, je s tem nastalo globoko integrirano podjetje, ki kotira tako na borzi NASDAQ kot na borzi v Tel Avivu.

    Posli, kot je slovenski nakup, so zasnovani tako, da krepijo meddržavne in strateške vezi z Italijo. FOTO: Policija
    Posli, kot je slovenski nakup, so zasnovani tako, da krepijo meddržavne in strateške vezi z Italijo. FOTO: Policija

    Leonardo tako ni več zgolj zunanji dobavitelj, temveč je postal korporativno in tehnološko prepleten z jedrom izraelske obrambne industrije.

    Sence preteklosti

    Leonardova poslovna pot je tlakovana tudi s številnimi kontroverznostmi. Najbolj znan je škandal iz leta 2013 v Indiji, ko so hčerinsko podjetje AgustaWestland obtožili plačevanja milijonskih podkupnin za zagotovitev pogodbe za 12 luksuznih helikopterjev, je poročal The Economic Times.

    Afera je vodila do aretacije takratnega izvršnega direktorja in večletne prepovedi poslovanja v Indiji.

    Podobni očitki so se pojavili v Indoneziji, kjer je bil po poročanju portala Corruption Tracker obsojen posrednik pri prodaji helikopterja, ki je domnevno izviral prav iz preklicanega indijskega naročila.

    Zaradi večinskega državnega lastništva je Leonardo strateško orodje italijanske zunanje politike. FOTO: Ammar Awad/Reuters
    Zaradi večinskega državnega lastništva je Leonardo strateško orodje italijanske zunanje politike. FOTO: Ammar Awad/Reuters

    Preiskave so potekale tudi v Kuvajtu zaradi suma napihnjenih stroškov pri nakupu letal eurofighter typhoon, pri katerem je Leonardo ključni partner, navaja Asia-Pacific Defence Reporter.

    Vendar pa je podjetje v zadnjih letih vložilo veliko truda v reformo svojih protikorupcijskih praks.

    Norveški svet za etiko, ki je leta 2017 postavil podjetje pod drobnogled zaradi nesprejemljivega tveganja korupcije, je leta 2022 opazovanje prekinil in v priporočilu zapisal, da je zadovoljen z izboljšavami. To kaže, da strateško pomembna podjetja lahko preživijo tudi resne škandale, če se jim uspe ustrezno prilagoditi.

    image_alt
    Opozicija na podlagi poziva reševalcev ruši drugi razpis za nakup helikopterjev

    Humanitarnost kot del vojaške strategije

    Kako je torej mogoče, da Slovenija od proizvajalca bojnih sistemov kupuje helikopterje za nujno medicinsko pomoč? Odgovor se skriva v Leonardovi osrednji poslovni strategiji – tehnologiji »dvojne rabe«. Gre za razvoj sistemov, ki so zasnovani tako za vojaške kot civilne namene.

    Humanitarnost je del vojaške strategije. FOTO: AFP
    Humanitarnost je del vojaške strategije. FOTO: AFP

    Helikopterje, kot je AW139M, ki jih je Slovenija že naročila za vojsko, je mogoče hitro prilagoditi za iskanje in reševanje, transportna letala C-27J spartan, ki jih prav tako uporablja Slovenska vojska, pa se lahko opremijo za gašenje požarov.

    Ta strategija, ki jo finančno podpira tudi Evropska investicijska banka, Leonardu omogoča prodiranje na civilne trge in ustvarjanje videza družbenokoristnega delovanja, hkrati pa ohranja in razvija tehnologijo, ki je v osnovi vojaška.

    Večnamenske helikopterje, kot je AW139M, ki jih uporablja Slovenska vojska, je mogoče prilagoditi za iskanje in reševanje. FOTO: Leonardo Helicopters
    Večnamenske helikopterje, kot je AW139M, ki jih uporablja Slovenska vojska, je mogoče prilagoditi za iskanje in reševanje. FOTO: Leonardo Helicopters

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijaIzraelItalijakorupcijanakupPalestinagenocidhelikopter

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Azija

    V zapor tudi nekdanja prva dama Južne Koreje

    Tožilci trdijo, da je 52-letna Kim zaslužila okoli 500.000 evrov z udeležbo v shemi dogovarjanja o cenah, ki je vključevala delnice prodajalca vozil BMW.
    13. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    UI

    Personalizirana filmska produkcija

    Z razvojem orodij umetne inteligence se radikalno spreminja ne samo model filmskega ustvarjanja, temveč temeljna definicija, kaj film sploh je.
    Peter Rak 13. 8. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Arabsko taktiziranje v času genocida

    ​Egiptovske oblasti urijo pripadnike palestinskih oblasti (PA) za prevzem »varnostnih in upravnih nalog« v Gazi.
    Boštjan Videmšek 13. 8. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

    Fred Kerley naj bi se izogibal dopinškemu testiranju. Ameriški zvezdnik je že napovedal, da bo odločitev komisije izpodbijal.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred zgodovinskim srečanjem

    Aljaska v vrhuncu sezone skoraj nima prostora za gostitev delegacij

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    13. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Arabsko taktiziranje v času genocida

    ​Egiptovske oblasti urijo pripadnike palestinskih oblasti (PA) za prevzem »varnostnih in upravnih nalog« v Gazi.
    Boštjan Videmšek 13. 8. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

    Fred Kerley naj bi se izogibal dopinškemu testiranju. Ameriški zvezdnik je že napovedal, da bo odločitev komisije izpodbijal.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred zgodovinskim srečanjem

    Aljaska v vrhuncu sezone skoraj nima prostora za gostitev delegacij

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    13. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo