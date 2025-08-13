Podjetje, od katerega kupuje Slovenija: partner Izraela z zgodovino korupcije

Namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, ki ju bo ministrstvo za notranje zadeve kupilo od družbe Leonardo, naj bi v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028. Medtem ko se še vedno krešejo mnenja o etičnosti samega nakupa, je etično sporno tudi samo podjetje, od katerega država kupuje helikopterja.

Leonardo S.p.A., kot ga poznamo danes, je neposredni naslednik konglomerata Finmeccanica, ustanovljenega leta 1948 za obnovo italijanske povojne industrije.

Pod svojim okriljem je skozi desetletja združil ikonična imena italijanske obrambne industrije, kot so proizvajalec helikopterjev Agusta, letalski specialist Alenia Aermacchi in proizvajalec ladijskih topov Oto Melara, je razvidno iz zgodovinskega pregleda na spletni strani podjetja.

Leta 2017 se je Finmeccanica preimenovala v Leonardo. Uradna razlaga podjetja je bila, da gre za poklon Leonardu da Vinciju, »univerzalnemu simbolu italijanske inovativnosti in ustvarjalnosti«, kot so zapisali na spletni strani svoje podružnice Leonardo Global Solutions.

Vendar pa kritiki, ki jih povzema medij Artnet News, opozarjajo, da se je preimenovanje zgodilo takoj po vrsti uničujočih korupcijskih škandalov, ki so omadeževali ime Finmeccanica. Najbolj odmeven je bil primer podkupovanja indijskih uradnikov pri prodaji helikopterjev. Ta poteza je bila tako označena za artwashing – poskus, da se s pozitivnimi konotacijami umetnosti in znanosti opere kontroverzna poslovna preteklost.

Danes je Leonardo po prihodkih štirinajsto največje obrambno podjetje na svetu z več kot 60.000 zaposlenimi in drugo največje v Evropski uniji. Ključno vlogo v podjetju ima italijanska država, ki je prek ministrstva za gospodarstvo in finance s 30,2-odstotnim deležem njegov največji lastnik, poroča raziskovalna organizacija in portal Who Profits.

To Leonardu ne daje le finančne stabilnosti, temveč ga postavlja v vlogo strateškega orodja italijanske zunanje politike. Posli, kot je slovenski, tako niso zgolj komercialne narave, ampak tudi dejanja, ki krepijo meddržavne in strateške vezi.

Povezave z Izraelom

Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese je v svojem poročilu poudarila, da je sodelovanje Leonarda z Izraelom globoko, sistemsko in dolgotrajno.

Preiskave proti Leonardu so potekale tudi v Kuvajtu zaradi suma umetno napihnjenih stroškov pri poslu z letali. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Organizacija American Friends Service Committee (AFSC) poroča, da Leonardo dobavlja ladijske topove OTO melara 76/62, ki so nameščeni na izraelskih vojaških ladjah razreda sa'ar. Prav te ladje so bile po navedbah AFSC oktobra 2023 med prvimi, ki so bile operativno uporabljene v napadih na Gazo, hkrati pa so ključne pri izvajanju pomorske blokade območja, ki traja že od leta 2007.

Sodelovanje se nadaljuje v zraku. Leta 2012 je Izrael sklenil približno milijardo dolarjev vreden posel za nakup 30 naprednih trenažnih letal aermacchi M-346, ki jih v Izraelu imenujejo »lavi«, navaja Who Profits. Temu je sledilo še naročilo trenažnih helikopterjev AW119Kx.

Morda najtesnejša vez pa se je vzpostavila leta 2022, ko se je Leonardova ameriška podružnica DRS združila z izraelskim proizvajalcem vojaških radarjev RADA Electronic Industries. Kot poudarja AFSC, je s tem nastalo globoko integrirano podjetje, ki kotira tako na borzi NASDAQ kot na borzi v Tel Avivu.

Posli, kot je slovenski nakup, so zasnovani tako, da krepijo meddržavne in strateške vezi z Italijo. FOTO: Policija

Leonardo tako ni več zgolj zunanji dobavitelj, temveč je postal korporativno in tehnološko prepleten z jedrom izraelske obrambne industrije.

Sence preteklosti

Leonardova poslovna pot je tlakovana tudi s številnimi kontroverznostmi. Najbolj znan je škandal iz leta 2013 v Indiji, ko so hčerinsko podjetje AgustaWestland obtožili plačevanja milijonskih podkupnin za zagotovitev pogodbe za 12 luksuznih helikopterjev, je poročal The Economic Times.

Afera je vodila do aretacije takratnega izvršnega direktorja in večletne prepovedi poslovanja v Indiji.

Podobni očitki so se pojavili v Indoneziji, kjer je bil po poročanju portala Corruption Tracker obsojen posrednik pri prodaji helikopterja, ki je domnevno izviral prav iz preklicanega indijskega naročila.

Zaradi večinskega državnega lastništva je Leonardo strateško orodje italijanske zunanje politike. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Preiskave so potekale tudi v Kuvajtu zaradi suma napihnjenih stroškov pri nakupu letal eurofighter typhoon, pri katerem je Leonardo ključni partner, navaja Asia-Pacific Defence Reporter.

Vendar pa je podjetje v zadnjih letih vložilo veliko truda v reformo svojih protikorupcijskih praks.

Norveški svet za etiko, ki je leta 2017 postavil podjetje pod drobnogled zaradi nesprejemljivega tveganja korupcije, je leta 2022 opazovanje prekinil in v priporočilu zapisal, da je zadovoljen z izboljšavami. To kaže, da strateško pomembna podjetja lahko preživijo tudi resne škandale, če se jim uspe ustrezno prilagoditi.

Humanitarnost kot del vojaške strategije

Kako je torej mogoče, da Slovenija od proizvajalca bojnih sistemov kupuje helikopterje za nujno medicinsko pomoč? Odgovor se skriva v Leonardovi osrednji poslovni strategiji – tehnologiji »dvojne rabe«. Gre za razvoj sistemov, ki so zasnovani tako za vojaške kot civilne namene.

Humanitarnost je del vojaške strategije. FOTO: AFP

Helikopterje, kot je AW139M, ki jih je Slovenija že naročila za vojsko, je mogoče hitro prilagoditi za iskanje in reševanje, transportna letala C-27J spartan, ki jih prav tako uporablja Slovenska vojska, pa se lahko opremijo za gašenje požarov.

Ta strategija, ki jo finančno podpira tudi Evropska investicijska banka, Leonardu omogoča prodiranje na civilne trge in ustvarjanje videza družbenokoristnega delovanja, hkrati pa ohranja in razvija tehnologijo, ki je v osnovi vojaška.