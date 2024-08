(KOMENTAR) Končno brezplačno cepljenje proti HPV za vse do 26. leta

Humani (človeški) papilomavirusi (HPV) so virusi, s katerimi pride v stik večina spolno aktivnih oseb, tako v Sloveniji kot drugje po svetu. Po podatkih mednarodnega referenčnega centra za HPV poznamo več kot 200 genskih različic HPV, od tega približno 45 visokorizičnih. Še posebej okužba z visokorizičnimi HPV je dokazano povezana z rakom materničnega vratu pri ženskah ter rakom zadnjika, zunanjega spolovila in ustnega žrela pri moških in ženskah. V življenju se skoraj vsak spolno aktivni odrasel najmanj enkrat okuži s HPV. Nekatere okužbe vztrajajo in postanejo kronične, s tem se vzpostavijo pogoji, da se začne DNK virusov HPV vklapljati v jedra celic na sluznici anogenitalnega območja. Tam potem počasi vzniknejo naprej predrakave spremembe, ki nezdravljene vodijo v raka. Okužbe s HPV prizadenejo oba spola, okužba večinoma poteka nemo, brez simptomov. Najboljša zaščita proti okužbam s HPV je cepljenje, ki je pri nas zdaj končno na voljo brezplačno za vse do 26. leta. Cepljenje proti HPV je sicer pri nas na voljo od leta 2009 v programu cepljenja. Najprej je program omogočal brezplačno cepljenje samo deklet, ki so bile takrat v 6. razredu, a kmalu je postalo jasno, da je za zmanjšanje prenosa virusa in bremena bolezni treba cepiti tako dekleta kot fante. Ne gre za obvezno cepljenje, ga pa strokovnjaki različnih strok, ki se srečujemo s problematiko HPV, zelo priporočamo, saj gre za cepivo, ki dejansko preprečuje raka.

Cepljenje dečkov in deklic proti HPV pomembno zmanjša možnost prenosa okužbe v celotni populaciji, pojav predrakavih in rakavih sprememb spolovil, zadnjika in ustnega žrela. V zadnjih letih je rak materničnega vratu zaradi uspešnega organiziranega državnega presejalnega programa Zora pri nas redkejša bolezen, vendar vsako leto najdemo vse več predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje. Zdravila ni, se pa kirurško odstranijo tkiva materničnega vratu. Zaradi kirurškega posega lahko ženska kasneje utrpi prezgodnji porod, splav in druge neugodne posledice. Zato je zelo pomembno, da razvoj visokih stopenj predrakavih sprememb materničnega vratu preprečimo.

Špela Smrkolj. FOTO: osebni arhiv

Od HPV odvisna rak zadnjika in ustnega žrela sta za razliko od raka materničnega vratu v porastu, pojavljata se pri obeh spolih. Pri odkrivanju teh vrst raka nimamo na voljo presejalnih programov, zato je treba opazovati posameznika in obiskati zdravnika v primeru opaženih bolezenskih sprememb, predvsem pa je pomembno, da lahko okužbo preprečimo s cepljenjem.

Slovenija je ena od najuspešnejših držav pri preprečevanju raka materničnega vratu. Od leta 2003 imamo organizirani državni presejalni program Zora, v tem času smo zbolevanje za rakom materničnega vratu zmanjšali za polovico. Še vedno pa predvsem pri ženskah, ki se pregledov ne udeležujejo, odkrijemo okrog 100 primerov invazivnega raka materničnega vratu na leto, od teh od 40 do 60 žensk umre.

Konec junija je evropski svet izdal priporočila o rakih, ki jih je mogoče preprečiti s cepivom. Evropska komisija je v evropskem načrtu za boj proti raku do leta 2021 postavila cilj, da bo do leta 2030 v celoti cepljeno proti HPV najmanj 90 odstotkov ciljne populacije deklic v Evropski uniji, obenem se bo znatno povečal delež cepljenih dečkov proti HPV. Poleg tega je komisija napovedala, da bo pomagala zagotoviti dostop do cepljenja proti hepatitisu B, da bi povečala uporabo cepljenja tudi proti slednjemu. Slovenija ima že dolgo ustaljeno cepljenje proti hepatitisu B za otroke v obveznem programu cepljenja.

Cepljenje ostaja eden od najmočnejših in najučinkovitejših javnozdravstvenih preventivnih ukrepov, ki so na voljo državam.

Politike, programi in storitve cepljenja so v pristojnosti in odgovornosti držav članic Evropske unije. Vendar evropska komisija podpira in usklajuje nacionalna prizadevanja zaradi čezmejne narave bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. To počne med drugim s komunikacijskimi prizadevanji, kot je vzpostavitev evropskega informacijskega portala o cepljenju, kjer lahko ljudje najdejo zanesljive informacije o cepljenju in cepivih, ter z razvojem informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje, kot je trenutna kampanja #UnitedInProtection, ki je prilagodljiva nacionalnim izzivom in potrebam. Slovenija je v novem programu cepljenja in zaščite z zdravili za letošnje leto sledila priporočilom evropskega sveta in omogočila brezplačno cepljenje proti HPV za vse do dopolnjenega 26. leta. Cepijo se lahko pri izbranem zdravniku, v cepilni ambulanti Zdravstvenega doma, v ambulanti za študente v ZD Aškerčeva v Ljubljani in v cepilnem centru UKC Ljubljana pri polikliniki.

Čeprav so s HPV povezani raki med najbolj preprečljivimi, za temi še vedno zbolevamo in umiramo. V prihodnosti lahko to spremenimo tako, da se danes odločimo in cepimo sebe ter svoje otroke ter se s tem zaščitimo proti boleznim, ki jih povzroča HPV.

***

prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, predsednica Združenja za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo pri SZD (ZGO-SZD) ter vodja strokovne skupine za ginekologijo pri DP ZORA.

