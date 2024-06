Pri rekreaciji najpogostejše poškodbe kolena, gležnja, hrbta

Sezona rekreativnih športnih dogodkov je v polnem teku, vse do pozne jeseni bi le težko našli vikend, ko na koledarju ni označen tekaški ali kolesarski maraton, vzpon, trail, gozdni tek, triatlon, pokal, kriterij, memorial, velika nagrada … Kako preprečevati in odpravljati poškodbe, ki so jim tudi rekreativni športniki po besedah fizioterapevtke Maje Berčič pogosto izpostavljeni?

Poškodbe pri rekreativnih športnikih se lahko zgodijo z enkratnim dogodkom ali pa nastajajo dlje časa, so kronične. Najpogosteje nastanejo zaradi preobremenitve, neustrezne priprave, neprilagojene vadbe ali napačne izvedbe gibov, neustrezne športne opreme. Največkrat so prizadeti koleno, rama, hrbet in gleženj, težava pa se lahko pojavi na kosteh, mišicah, kitah, vezeh ali drugih strukturah. Prihaja do zlomov, zvinov, izpahov, nategov, nastanejo lahko rane.

Težavam so bolj izpostavljeni posamezniki, ki se sezonsko ukvarjajo z določeno vrsto rekreacije, kajti ker določene mišične skupine in sklepi niso aktivni vse leto, to vodi v zmanjšanje njihove moči, vzdržljivosti in gibljivosti. Telesna kondicija, ki jo pridobimo med aktivno sezono, lahko hitro upade, če je ne vzdržujemo vse leto.

Preventivni ukrepi na prvem mestu

Zato sta za izogibanje poškodbam pomembna ustrezna priprava in postopno uvajanje v vadbo, kar pa je pogosto težava: mnogi se po dolgem premoru prehitro vrnejo k visoki intenzivnosti vadbe, izkušnje strne diplomirana fizioterapevtka v kliniki NYD.

Tekači morajo usvojiti pravilno tehniko teka, predvsem pa paziti na postopno stopnjevanje obremenitve in ustrezno ogrevanje ter ohlajanje. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Pogosto se na fizioterapevtsko pomoč obrnejo rekreativni pohodniki in tekači – teh je največ –, pa tudi ljubitelji tenisa, odbojke na mivki in drugih intenzivnejših poletnih športov. Pri športih, kjer so obremenitve sklepov manjše, na primer pri kolesarjih, večjih poškodb ne opažamo,« je dodala Maja Berčič. Po njenih besedah pohodniki pogosto zanemarjajo pomen kakovostne obutve, »neprimeren položaj stopala lahko vodi v vnetja tetiv stopala, gležnja, kolena ali kolka«. Enako velja tudi za tekače, ki morajo ob tem usvojiti še pravilno tehniko teka, predvsem pa paziti na postopno stopnjevanje obremenitve in ustrezno ogrevanje ter ohlajanje.

Preventiva je ključnega pomena za zmanjšanje tveganja poškodb. Torej krepitev ustreznih mišičnih skupin za specifičen šport in izvajanje raznolike vadbe vse leto. To vključuje vaje za moč, gibljivost in ravnotežje, ki pomagajo pri ohranjanju telesne pripravljenosti in preprečujejo preobremenitve.

Po poškodbi šteje čas do obravnave

V primeru poškodbe pa so zelo pomembni prvi ukrepi. Pri akutnih poškodbah pristop R.I.C.E. (rest – počitek, ice – hlajenje, compression – povijanje, elevation – dvig uda) vse bolj nadomeščajo novejše smernice, M.E.A.T. (movement – nežno zgodnje gibanje brez prestopanja bolečinskega praga, exercise – strukturirane vaje, analgesics – naravna sredstva za lajšanje bolečine, na primer kurkuma, baldrijan, magnezij brez protivnetnih zdravil, ki bi lahko zavirali proces celjenja, treatment – zdravljenje pod vodstvom fizioterapevta).

»Prvi pristop se ozira samo na zmanjšanje otekanja, ob tem pa se z mirovanjem in počitkom zmanjša pretok krvi skozi poškodovano področje, s čimer se zmanjša tudi dovod kisika in hranil. Novejši pristop z zgodnjim gibanjem pa spodbuja povečanje krvnega obtoka, kar izboljša celjenje tkiva, preprečuje tudi prekomerno zmanjšanje obsega gibljivosti sklepa in zmanjšanje mišične mase,« splošne smernice pri lažjih poškodbah, kot je zvin gležnja, opisuje sogovornica.

Mišični krči na kolesu Za preprečevanje mišičnih krčev na kolesu je ob postopnem povečevanju intenzivnosti treningov ključna zadostna in pravilna hidracija z napitki, ki vsebujejo natrij, kalij in magnezij pred dejavnostjo, med njo in po dejavnosti. Z znojenjem telo izgublja sol in sladkorje, zato pitje vode lahko še poslabša stanje. Poleg tega je pomembna uravnotežena hrana, bogata z minerali in vitamini (banane, krompir, oreščki, stročnice, listnata zelenjava, mlečni izdelki, žita), pred začetkom kolesarjenja pa pravilno ogrevanje z dinamičnimi razteznimi vajami ter statično raztezanje po njem. Če se mišični krč pojavi, naj kolesar takoj varno sestopi s kolesa in poskuša nežno raztegniti prizadeto mišico, zaužije naj tudi tekočino z elektroliti, da ponovno vzpostavi ravnotežje v telesu, najbolje kar vodo z dodano soljo, svetuje fizioterapevtka. Po hujšem krču je priporočljiv obisk fizioterapevta, ki lahko oceni mišični status, ugotovi morebitna neravnovesja in predlaga ustrezne vaje ter tehnike za preprečevanje prihodnjih krčev.

Za preprečevanje mišičnih krčev je ob postopnem povečevanju intenzivnosti treningov ključna zadostna in pravilna hidracija. FOTO: Črt Piksi/Delo

Po poškodbah je ključnega pomena takojšnja fizioterapija, saj, kot pravi Maja Berčič, z zmanjšanjem vnetja pospeši celjenje in okrevanje, obnovi gibljivost ter moč poškodovanih tkiv.

»Zgodnja intervencija pomaga preprečiti morebitne dolgoročne zaplete, kot so kronične bolečine, omejena gibljivost ali oslabitev mišic, ki bi se lahko razvili, če poškodbo zdravimo neustrezno ali prepozno,« poudarja. Pravočasna fizioterapija lahko tudi prepreči nastanek sekundarnih poškodb ali kompenzacijskih vzorcev gibanja, ki bi lahko privedli do dodatnih težav v drugih delih telesa. Čakanje na izboljšanje stanja, ki bi se zgodilo »samo od sebe«, lahko podaljša čas okrevanja in poveča tveganje za trajne težave.

