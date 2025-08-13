Carlos Alcaraz s 50. zmago v sezoni melje naprej

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz bo na turnirju masters 1000 v Cincinnatiju igral v osmini finala. Tja se je prebil potem, ko je z dvakrat 6:4 izločil Srba Hamada Međenovića, s tem pa je v letošnji sezoni dosegel že svojo 50. zmago. Napredoval je tudi deveti nosilec Andrej Rubljov iz Rusije, medtem ko je Alexandra Zvereva in Bena Sheltona na poti do osmine finala zaustavila nevihta.

Alcaraz se sicer vrača po porazu v finalu odprtega prvenstva Velike Britanije v Wimbledonu. V prvem krogu ga je močno namučil Bosanec Damir Džumhur, tokrat pa je proti Srbu izgedal veliko bolje in zmago slavil še petdesetič v letošnji sezoni. Pri 22 letih je prvi po Novaku Đokoviću, ki je v štirih zaporednih letih presegel številko 50.

Drugi zvezdnik turnirja Alexander Zverev se je srečal z Američanom Brandonom Nakashimo in bil na pragu napredovanja, a je dvoboj pri rezultatu 6:4 in 5:4 prekinila nevihta. Zaključek srečanja bo odigran danes po lokalnem času. Zaradi slabega vremena je počival tudi zmagovalec mastersa v Torontu Ben Shelton.