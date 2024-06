Vsak si želi kakovostne zdravstvene obravnave

Medijska hiša Delo danes začenja večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2024: Vitalen sistem, zdrav človek. Kampanja se bo zaključila v torek, 24. septembra, s poslovno konferenco v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, ki je soorganizator konference.

V poslovni kampanji bomo od danes naprej vsako sredo na rubriciranih straneh predstavljali tematike, povezane z zdravjem, ki je tudi pomemben cilj trajnostnega razvoja. Vse predstavljene vsebine bodo stalno dostopne na spletni in mobilni platformi delo.si.

Poleg razprav o tem, kako digitalizacija spreminja zdravstvo, bomo odpirali še teme o ciljno usmerjenem zdravljenju, zasnovanem na najnovejših znanstvenih spoznanjih in raziskavah, pa na vrednosti temelječi zdravstveni obravnavi (NaVTeZ), ki zahteva delovanje na podlagi podatkov in ustrezno informacijsko podporo. Predstavili bomo še vidike glede kompleksnosti vodenja zdravstvenega sistema ter učinkovitega upravljanja, ki temelji na pravilni diagnostiki izzivov.

Skupaj za zdravje

Predstavljali bomo tudi prednosti preventive in pomembnost zdravega življenjskega sloga, telesne aktivnosti in prehrane. Pri tem naj spomnimo, kako pomembno je za širšo družbo tudi pridobivanje podatkov o z zdravjem povezanem življenjskem slogu, saj se tudi na podlagi tega oblikujejo preventivni programi za prebivalstvo ter izboljšuje kakovost zdravstvenih storitev in napredek na področju znanstvenih raziskav.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024, ki je del programa Skupaj za zdravje, programa integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih, poslal vprašalnik 17.500 prebivalcem Slovenije, ki so bili izbrani na podlagi verjetnostnega vzorčenja, vendar odzivnost ni dovolj dobra.

Doslej je anketo namreč izpolnilo le malo več kot 19 odstotkov vprašanih. »Najnižjo odzivnost med prejemniki ankete beležimo v območni enoti Maribor, sledita ji območna enota Celje in območna enota Novo mesto. Najnižjo odzivnost med naključnimi prejemniki ankete beležimo v starostni skupini od 25 do 49 let, sledi ji starostna skupina od 18 do 24 let. Najvišjo odzivnost beležimo v starostni skupini od 50 do 74 let. Višjo odzivnost beležimo pri ženskem spolu,« pojasnjujejo na NIJZ.

Želijo si namreč veliko večje odzivnosti, saj bodo na podlagi ugotovitev še naprej oblikovali strokovne preventivne zdravstvene programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, ki se jih lahko že zdaj brezplačno udeležujejo v zdravstvenih domovih.

»S sodelovanjem prejemniki pomembno prispevajo k razumevanju vedenj in navad, ki lahko pozitivno vplivajo na zdravje ali pa ga ogrožajo. Zato je sodelovanje v takšnih anketah pomembno dejanje, ki prispeva k boljšemu zdravju posameznikov in celotne skupnosti,« še poudarjajo na NIJZ, kjer takšno nacionalno raziskavo izvajajo že sedmič zapored.